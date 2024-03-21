افزایش ۱۰۰ درصدی خبرنگاران تحت پوشش بیمه صندوق هنرمندان

فرشاد مهدی‌پور معاون امور رسانه‌ای و تبلیغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساماندهی خبرنگاران به واسطه سامانه «ای رسانه» گفت: این سامانه از گذشته در معاونت وجود داشت اما در این دوره تلاش شد در حوزه‌های مختلف متمرکز شود. یعنی شاهد تجمیع همه خدمات معاونت در حوزه رسانه‌های دارای مجوز، فعالان رسانه و تبلیغات و امور مشابه در این سامانه هستیم.

وی افزود: «ای رسانه» نسبت به دوره گذشته فعال‌تر شده و سعی می‌کنیم به واسطه این سامانه همه فعالان رسانه را تحت پوشش قرار دهیم. بخش خبرنگاران در این سامانه فعال‌تر از گذشته شده و هم اکنون بیش از ۱۱ هزار خبرنگار عضو سامانه هستند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: خبرنگاران و روزنامه نگاران به واسطه «ای رسانه» ساماندهی شده‌اند و امکانات از این طریق توزیع می‌شود. درواقع «ای رسانه» مرجع مشخصی برای شناسایی فعالان رسانه و روزنامه نگاران در کشور است. این ارتباطات و حمایت‌ها به مرور تقویت می‌شود.

مهدی پور با اشاره به وضعیت خبرنگاران گفت: امروز خبرنگاران از امتیاز خاصی برخوردارند و شغل‌شان به عنوان شغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود. در کنار این امتیاز خاص وضعیت آنها تابع قانون کار است. قانون کار معین کرده است که قراردادها به صورت سالیانه بسته شود. حال اگر خبرنگاری پس از ده تا ۱۵ سال با مدیرش به مشکل بر بخورد، می‌تواند بازخرید شود و سنواتش را دریافت کند. همان قانونی که مزیت شغل سخت و زیان‌آور را وضع کرده در کنار آن چنین محدودیت‌های قراردادی را هم تعیین کرده است. همه باید از این قانون تبعیت کنیم.

وی افزود: اگر فردی در رسانه‌ای فعالیت می‌کند، اما مزیت سخت و زیان آور شامل او نشود، تلاش ما این است که حمایت‌های‌مان را از آن رسانه متوقف کنیم. یعنی کد کارگاهی را باید مدیرمسئول ثبت کند تا ما حمایت‌مان را جذب آن رسانه کنیم، در غیر این صورت حمایت ما شامل آن رسانه نمی‌شود.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: فعالان رسانه‌ای اگر مشمول بیمه نمی‌شوند، می‌توانند از بیمه صندوق هنر استفاده کنند. هم‌اکنون تعداد بسیاری از خبرنگاران تحت پوشش بیمه صندوق هنر هستند. تعداد اعضای صندوق هنر در همین دوره (کمتر از دو سال) ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.