بارش باران و وزش باد شدید در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با فعالیت سامانه بارشی برای تهران، آسمان ابری همراه با بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، در ارتفاعات بارش باران و برف، گاهی رگبار شدید، رخداد مه و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین از سه شنبه (۷ فروردین‌) تا روز پنج‌شنبه (۹ فروردین) پدیده غالب به ویژه در نیمه جنوبی، مناطق غربی و ارتفاعات استان در بعضی ساعات وزش باد شدید مورد انتظار است.

برای روز چهارشنبه تا روز جمعه (۸ تا ۱۰ فروردین) با عبور موجی ضعیف به ویژه در نیمه شمالی استان در بعضی ساعات افزایش ابر، گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق و وزش باد شدید، در ارتفاعات بارش باران و برف و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

برای امروز نیز کاهش محسوس دما و از فردا افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران سه‌شنبه (۷ فروردین) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و در روز چهارشنبه (۸ فروردین) قسمتی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید، گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق این گزارش، ایستگاه فرودگاه امام خمینی با بیشینه دمای ۲۳ و کمیته دمای ۱۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه استان تهران و ایستگاه توچال با بیشینه ۵- و کمینه ۶- سردترین نقطه تهران طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته میزان بارندگی در ایستگاه فرودگاه مهرآباد ۴.۴ میلی‌متر، چیتگر ۴.۶ میلی‌متر، ایستگاه ژئوفیزیک- تهران ۵.۸ میلی‌متر، ایستگاه شمیرانات- اقدسیه ۷.۸ میلی‌متر، ایستگاه فرودگاه امام خمینی ۲.۴ میلی‌متر، ایستگاه فیروزکوه آلودگی- امین‌آباد ۵.۱ میلی‌متر، میگون ۲۱.۷ میلی‌متر، آبعلی ۳ میلی‌متر، دماوند ۰.۲ میلی‌متر، شرق تهران ۲.۷ میلی‌متر، شهریار ۲ میلی‌متر، فیروزکوه ۱.۵ میلی‌متر و لواسان ۴.۲ میلی‌متر بوده است.