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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۳۴

آیت الله نوری همدانی:

جنایات در بیمارستان شفا غزه قلب هر انسان آزاده را بدرد می آورد

جنایات در بیمارستان شفا غزه قلب هر انسان آزاده را بدرد می آورد

قم- مرجع تقلید شیعیان با محکومیت جنایت دردناک روز گذشته در غزه گفت: این جنایات قلب هر انسان آزاده را بدرد می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در محکومیت جنایت دردناک روز گذشته در غزه پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ایام رمضان المبارک ادامه کشتار بی رحمانه مردم مظلوم غزه خصوصاً حادثه بیمارستان شفا در روز گذشته توسط خونخوارترین و جنایتکارترین افراد از بشر، قلب هر انسان آزاده را بدرد می‌آورد و بی تفاوتی حکام به ظاهر مسلمانان و کشورهای مدعی حقوق بشر این مصیبت را سنگین‌تر می‌کند.

در این شبهای با فضیلت از خداوند متعال بخواهیم تا طومار ظالمان بویژه رژیم جعلی صهیونیست برچیده و ملت‌های مظلوم خصوصاً غزه به آزادی و پیروزی نهایی دست بیابند.

کد مطلب 6062360
مهدی بخشی سورکی

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