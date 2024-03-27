بایدن ضعیف ترین فرمانده کل قوا در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اکثر مردم آمریکا عملکرد رییس جمهور این کشور در زمینه فرماندهی نیروهای مسلح و ارتش این کشور را ضعیف ارزیابی می کنند.
نتایج نظرسنجی جدید «راسموسن» نشان داد که بیش از نیمی از آمریکاییها بر این باورند که «جو بایدن» رییسجمهور آمریکا در مقایسه با اسلاف اخیر، فرمانده کل قوای ضعیفتری ارزیابی شده است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، از هزار و ۱۱۴ شرکت کننده در این نظرسنجی، ۵۳ درصد بر این باورند که بایدن در مقام ریاست ارتش این کشور از روسای جمهور پیشتر آمریکا عملکرد ضعیفی داشته است.
در نظرسنجی ماه می سال ۲۰۲۱ راسموسن، ۴۳ درصد از پاسخدهندگان بر این باور بودند که بایدن ضعیفتر از دیگر روسای جمهور سابق این کشور عمل کرده است.
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