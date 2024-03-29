به گزارش خبرگزاری مهر؛ رضا نخجوانی گفت: طبق اطلاعات دریافت شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی، از آغاز عملیات نوروزی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا نهم فروردین، یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۴۵۰ مسافر از فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت اعزام و پذیرش شده‌اند.

وی اظهار داشت: طی این مدت دوازده هزار و ۶۸۴ نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه‌ها انجام شده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها اظهار داشت: فرودگاه بین المللی مهرآباد به عنوان پرترافیک‌ترین فرودگاه کشور طی مدت مذکور چهار هزار و ۹۹۳ نشست و برخاست و ۵۹۹ هزار ۰۴۰ مسافر را اعزام و پذیرش کرده است.

نخجوانی همچنین گفت: فرودگاه بین‌المللی مشهد نیز با اعزام و پذیرش ۳۳۰ هزار و ۵۵ مسافر و دو هزار و ۴۱۱ نشست و برخاست رتبه بعدی را در ترافیک فرودگاه‌های کشور از آن خود دارد.

به گفته نخجوانی فرودگاه شیراز با اعزام و پذیرش ۱۱۸ هزار و ۱۸۹ مسافر و نشست و برخاست یک هزار و ۳۸ پرواز، فرودگاه بین‌المللی اصفهان با اعزام و پذیرش ۷۵ هزار و ۹۷۹ مسافر و نشست و برخاست ۶۵۸ پرواز و فرودگاه بین‌المللی تبریز با اعزام و پذیرش ۶۷ هزار و ۴۵۳ مسافر و نشست و برخاست ۶۰۱ پرواز، بیشترین مسافر و پرواز را پس از مهرآباد و مشهد در جمع فرودگاه‌های بین‌المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها داشته‌اند.