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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۳۵

فراجا در پیامی اعلام کرد؛

یوم الله ۱۲ فروردین تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی

یوم الله ۱۲ فروردین تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی

فرماندهی انتظامی کشور در پیامی ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی آمده است:

یوم الله ۱۲ فروردین تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی، روز آری گفتن به تجدید حیات اسلام ناب محمّدی (ص) و تثبیت دستاوردهای سال‌های مبارزه و نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و جانفشانی شهدای این سرزمین است.

روز جمهوری اسلامی، سند آزادی و استقلال ملت آزاده‌ای است که برای دستیابی به آرمان‌های مقدس خود با استقامتی خستگی‌ناپذیر و به برکت خون شهیدان، نور امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان بر افروخت.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ فروردین روز رهایی و رستگاری از استکبار جهانی را گرامی داشته و تلاش می‌کند از این انتخاب مردمی حمایت و حفاظت شود.

کد مطلب 6065534

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