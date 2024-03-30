به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی آمده است:

یوم الله ۱۲ فروردین تجلّی خلق حماسه شکوهمند مردم سالاری دینی، روز آری گفتن به تجدید حیات اسلام ناب محمّدی (ص) و تثبیت دستاوردهای سال‌های مبارزه و نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و جانفشانی شهدای این سرزمین است.

روز جمهوری اسلامی، سند آزادی و استقلال ملت آزاده‌ای است که برای دستیابی به آرمان‌های مقدس خود با استقامتی خستگی‌ناپذیر و به برکت خون شهیدان، نور امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان بر افروخت.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ فروردین روز رهایی و رستگاری از استکبار جهانی را گرامی داشته و تلاش می‌کند از این انتخاب مردمی حمایت و حفاظت شود.

