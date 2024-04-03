منصور نصیری بازیگر نقش حمید امجدی در سریال «زیرخاکی» درباره بازخوردهایی که از مخاطبان در این فصل از سریال دریافت کرده است به خبرنگار مهر بیان کرد: من در فصل یک این سریال هم حضور داشتم و فصل یک بیشترین حضورم در قسمت ۵ در کنار هادی حجازیفر و پژمان جمشیدی بود.
نقشم پررنگ تر شد مخاطبان هم بیشتر به من توجه کردند
وی ادامه داد: خوشبتانه نقش من در این فصل پررنگ تر شد که توجه و محبت مخاطبان هم در پی آن بیشتر شد. تعامل و همبازی شدن با پژمان جمشیدی در فصل ۱ و ۴ بده بستان های خوبی را ایجاد کرد. گاه نکات مهمی را هم به من متذکر میشد که در لحظه بود و موقع برداشتها با هر تغییری هوشمندانه همراهی میکرد.
این بازیگر با اشاره به اینکه بعضی از بازیگران عادت دارند بازی طرف مقابلشان را اصلاح میکنند، عنوان کرد: به این ترتیب برخی از بازیگران حواسشان به بازی طرف مقابلشان است ولی خدا را شکر حجازیفر و جمشیدی بسیار هوشمند و حرفهای بودند و چنین رفتاری نداشتند. کارشان را میکردند و من هم کم کم جای خودم را کنارشان پیدا کردم.
وی اضافه کرد: بازیگران دیگر از جمله خانم گیتی قاسمی و به ویژه خانم ژاله صامتی هم دقیقاً همین رویکرد را داشتند و همین موضوع باعث شده بود که کودک درونم در «زیرخاکی» فعال و خوشحال باشد و خلاقیتم کور نشود.
مگر چند بار در عمرم میتوانم روی نفتکش باشم؟
بازیگر «زیرخاکی» در بخش دیگر بیان کرد: یکی از ویژگیهای بازیگری که دوست دارم، این است که به واسطه قصهها به جاهایی میرویم که شاید در حالت عادی نشود رفت. برای مثال تجربه بودن در کنار هواپیماها و حضور در کشتی نفتکش از جمله این تجربهها بود.
نصیری اضافه کرد: یکی دو شب به دلیل طوفانی بودن دریا، مجبور شدیم در نفتکش بمانیم و با وجود اینکه در برخی موقعیت ها شرایط مساعد نبود به این فکر میکردم که مگر چند بار در عمرم میتوانم چنین تجربهای داشته باشم که روی نفتکش بخوابم؟
امیدواری برای ادامه سریال «زیرخاکی»
وی همچنین با یادی از عوامل پشت صحنه و سختیهایی که متحمل شدهاند، اظهار کرد: بچههای تدارکات و صحنه و لباس و تیم فیلمبرداری، صدا، گریم و تدوین خیلی شرایط سختی داشتند. ما در حال استراحت بودیم و آنها مشغول آماده کردن کارها برای فردا بودند. روز و شب عوامل به هم دوخته شده بود و بیخوابی هم میکشیدند.
نصیری ادامه داد: خاطرم هست رضا نصیرینیا تهیه کننده میایستاد همه سلامت از نفتکش پیاده شوند و بعد مینشست، یا مطمئن میشد همه غذا خوردهاند و بعد خودش چیزی میخورد. آقای جلیل سامان کارگردان که شاید شبها سه یا چهار ساعت میخوابید.
این بازیگر درباره احتمال ادامه داشتن سریال «زیرخاکی» گفت: مخاطبان خیلی کاراکتر امجدی را دوست دارند و من از لطف و اعتماد تهیه کننده و کارگردان ممنونم. به رغم تمام سختیهایی که پروژه برای تمام عوامل داشته است، به شخصه دوست دارم «زیرخاکی» با قصهای محکم باز هم ادامه پیدا کند چون مخاطبهای پر و پا قرص خودش را دارد. گرچه گاهی هم باید پذیرفت که بس است.
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