منصور نصیری بازیگر نقش حمید امجدی در سریال «زیرخاکی» درباره بازخوردهایی که از مخاطبان در این فصل از سریال دریافت کرده است به خبرنگار مهر بیان کرد: من در فصل یک این سریال هم حضور داشتم و فصل یک بیشترین حضورم در قسمت ۵ در کنار هادی حجازی‌فر و پژمان جمشیدی بود.

نقشم پررنگ تر شد مخاطبان هم بیشتر به من توجه کردند

وی ادامه داد: خوشبتانه نقش من در این فصل پررنگ تر شد که توجه و محبت مخاطبان هم در پی آن بیشتر شد. تعامل و همبازی شدن با پژمان جمشیدی در فصل ۱ و ۴ بده بستان های خوبی را ایجاد کرد. گاه نکات مهمی را هم به من متذکر می‎شد که در لحظه بود و موقع برداشت‎ها با هر تغییری هوشمندانه همراهی می‌کرد.

این بازیگر با اشاره به اینکه بعضی از بازیگران عادت دارند بازی طرف مقابلشان را اصلاح می‌کنند، عنوان کرد: به این ترتیب برخی از بازیگران حواسشان به بازی طرف مقابلشان است ولی خدا را شکر حجازی‌فر و جمشیدی بسیار هوشمند و حرفه‌ای بودند و چنین رفتاری نداشتند. کارشان را می‎کردند و من هم کم کم جای خودم را کنارشان پیدا کردم.

وی اضافه کرد: بازیگران دیگر از جمله خانم گیتی قاسمی و به ویژه خانم ژاله صامتی هم دقیقاً همین رویکرد را داشتند و همین موضوع باعث شده بود که کودک درونم در «زیرخاکی» فعال و خوشحال باشد و خلاقیتم کور نشود.



‎مگر چند بار در عمرم می‌توانم روی نفتکش باشم؟

بازیگر «زیرخاکی» در بخش دیگر بیان کرد: یکی از ویژگی‌های بازیگری که دوست دارم، این است که به واسطه قصه‎ها به جاهایی می‎رویم که شاید در حالت عادی نشود رفت. برای مثال تجربه بودن در کنار هواپیماها و حضور در کشتی نفتکش از جمله این تجربه‌ها بود.

نصیری اضافه کرد: یکی دو شب به دلیل طوفانی بودن دریا، مجبور شدیم در نفتکش بمانیم و با وجود اینکه در برخی موقعیت ها شرایط مساعد نبود به این فکر می‎کردم که مگر چند بار در عمرم می‌توانم چنین تجربه‎ای داشته باشم که روی نفتکش بخوابم؟

امیدواری برای ادامه سریال «زیرخاکی»

وی همچنین با یادی از عوامل پشت صحنه و سختی‌هایی که متحمل شده‌اند، اظهار کرد: بچه‌های تدارکات و صحنه و لباس و تیم فیلمبرداری، صدا، گریم و تدوین خیلی شرایط سختی داشتند. ما در حال استراحت بودیم و آنها مشغول آماده کردن کارها برای فردا بودند. روز و شب عوامل به هم دوخته شده بود و بی‌خوابی هم می‎کشیدند.

نصیری ادامه داد: خاطرم هست رضا نصیری‌نیا تهیه کننده می‎‌ایستاد همه سلامت از نفتکش پیاده شوند و بعد می‌نشست، یا مطمئن می‌شد همه غذا خورده‌اند و بعد خودش چیزی می‌خورد. آقای جلیل سامان کارگردان که شاید شب‌ها سه یا چهار ساعت می‌خوابید.

این بازیگر درباره احتمال ادامه داشتن سریال «زیرخاکی» گفت: مخاطبان خیلی کاراکتر امجدی را دوست دارند و من از لطف و اعتماد تهیه کننده و کارگردان ممنونم. به رغم تمام سختی‌هایی که پروژه برای تمام عوامل داشته است، به شخصه دوست دارم «زیرخاکی» با قصه‌ای محکم باز هم ادامه پیدا کند چون مخاطب‌های پر و پا قرص خودش را دارد. گرچه گاهی هم باید پذیرفت که بس است.