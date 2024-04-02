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۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۰:۲۳

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد؛

مغز انسان با هر نسل بزرگ تر می شود

مغز انسان با هر نسل بزرگ تر می شود

یک مطالعه جدید نشان می دهد که جوانان ممکن است دلایل خوبی داشته باشند که فکر کنند از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود باهوش تر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان پی بردند مغز انسان با هر نسل بزرگ‌تر می‌شود و به طور بالقوه ذخیره مغز بیشتری را اضافه می‌کند و خطر کلی زوال عقل را کاهش می‌دهد.

بر اساس نتایج این مطالعه ۷۵ ساله، افرادی که در دهه ۱۹۷۰ متولد شده اند، تقریباً ۷٪ حجم مغز و تقریباً ۱۵٪ سطح مغز بزرگ‌تر از متولدین دهه ۱۹۳۰ دارند.

دکتر «چارلز دی کارلی»، محقق ارشد و مدیر مرکز تحقیقات بیماری آلزایمر دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «به نظر می‌رسد دهه‌ای که یک فرد به دنیا می‌آید بر اندازه مغز و سلامت مغز در درازمدت تأثیر می‌گذارد.»

برای این مطالعه، محققان اسکن‌های مغزی شرکت کنندگان در مطالعه قلب فرامینگهام را تجزیه و تحلیل کردند، پروژه‌ای چند نسلی که در سال ۱۹۴۸ برای تجزیه و تحلیل الگوهای بیماری در میان مردم شهر فرامینگهام، ماساچوست راه اندازی شد.

به گفته محققان، این مطالعه به مدت ۷۵ سال ادامه داشته و اکنون شامل شرکت کنندگان نسل دوم و سوم است. MRI از مغز شرکت کنندگان بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ انجام شد.

محققان با مقایسه شرکت کنندگان متولد شده در دهه ۱۹۳۰ و متولدین دهه ۱۹۷۰ متوجه افزایش تدریجی اما ثابت در چندین ساختار مغز شدند.

نتایج نشان می‌دهد که ماده سفید، ماده خاکستری و هیپوکامپ مغز- ناحیه‌ای که در زبان و حافظه نقش دارند- همگی در متولدین دهه ۱۹۷۰ بزرگ‌تر بودند.

به گفته محققان، این شرایط می‌تواند با روند بیماری آلزایمر مرتبط باشد.

دی کارلی در بیانیه خبری دانشگاه گفت: «ساختارهای مغزی بزرگ‌تر مانند آنچه در مطالعه ما مشاهده شد ممکن است منعکس کننده بهبود رشد مغز و بهبود سلامت مغز باشد. ساختار مغز بزرگ‌تر نشان‌دهنده ذخیره مغزی بزرگ‌تر است و ممکن است اثرات اواخر عمر بیماری‌های مغزی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر و زوال عقل‌های مرتبط را از بین ببرد.»

کد مطلب 6067841

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