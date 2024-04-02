به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان پی بردند مغز انسان با هر نسل بزرگ‌تر می‌شود و به طور بالقوه ذخیره مغز بیشتری را اضافه می‌کند و خطر کلی زوال عقل را کاهش می‌دهد.

بر اساس نتایج این مطالعه ۷۵ ساله، افرادی که در دهه ۱۹۷۰ متولد شده اند، تقریباً ۷٪ حجم مغز و تقریباً ۱۵٪ سطح مغز بزرگ‌تر از متولدین دهه ۱۹۳۰ دارند.

دکتر «چارلز دی کارلی»، محقق ارشد و مدیر مرکز تحقیقات بیماری آلزایمر دانشگاه کالیفرنیا، گفت: «به نظر می‌رسد دهه‌ای که یک فرد به دنیا می‌آید بر اندازه مغز و سلامت مغز در درازمدت تأثیر می‌گذارد.»

برای این مطالعه، محققان اسکن‌های مغزی شرکت کنندگان در مطالعه قلب فرامینگهام را تجزیه و تحلیل کردند، پروژه‌ای چند نسلی که در سال ۱۹۴۸ برای تجزیه و تحلیل الگوهای بیماری در میان مردم شهر فرامینگهام، ماساچوست راه اندازی شد.

به گفته محققان، این مطالعه به مدت ۷۵ سال ادامه داشته و اکنون شامل شرکت کنندگان نسل دوم و سوم است. MRI از مغز شرکت کنندگان بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ انجام شد.

محققان با مقایسه شرکت کنندگان متولد شده در دهه ۱۹۳۰ و متولدین دهه ۱۹۷۰ متوجه افزایش تدریجی اما ثابت در چندین ساختار مغز شدند.

نتایج نشان می‌دهد که ماده سفید، ماده خاکستری و هیپوکامپ مغز- ناحیه‌ای که در زبان و حافظه نقش دارند- همگی در متولدین دهه ۱۹۷۰ بزرگ‌تر بودند.

به گفته محققان، این شرایط می‌تواند با روند بیماری آلزایمر مرتبط باشد.

دی کارلی در بیانیه خبری دانشگاه گفت: «ساختارهای مغزی بزرگ‌تر مانند آنچه در مطالعه ما مشاهده شد ممکن است منعکس کننده بهبود رشد مغز و بهبود سلامت مغز باشد. ساختار مغز بزرگ‌تر نشان‌دهنده ذخیره مغزی بزرگ‌تر است و ممکن است اثرات اواخر عمر بیماری‌های مغزی مرتبط با افزایش سن مانند آلزایمر و زوال عقل‌های مرتبط را از بین ببرد.»