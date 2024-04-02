انتقاد صریح کشورها از حمله اسراییل به کنسولگری ایران در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی پیش نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل برگزار شد.

در این نشست حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه با انتقاد شدید و صریح معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل و سایر کشورها همراه شد.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل: اقدامات رژیم صهیونیستی تشدید تنش در منطقه را در پی دارد

«زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری اسلامی ایران این جنایات هولناک و حملات ناجوانمردانه تروریستی را به شدت محکوم می‌کند. رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، قوانین بین‌المللی و حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شده است.

او تصریح کرد: جنایت دیروز رژیم اسرائیل فراتر از جنایت است. این جنایت و حمله تروریستی بیانگر توهین آشکار به اصل پذیرفته‌شده جامعه بین‌المللی، یعنی مصونیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی است؛ اصل مشترکی که سنگ بنای روابط بین‌الملل به‌حساب می‌آید، به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

معاون نمایندگی ایران اضافه کرد: این جنایت همچنین آشکارا اصل اساسی مصونیت دیپلماتیک و کنسولی را نقض کرده، و همچنین ناقض کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین‌المللی از جمله عوامل دیپلماتیک ۱۹۷۳ است.

نماینده روسیه همچنین خواستار فشار جامعۀ جهانی به اسرائیل شد

نماینده روسیه در این نشست با انتقاد تند از تجاوز صهیونیست‌ها به خاک سوریه تاکید کرد که نیروهای اسرائیل خیلی آرام و ساکت درحال بمباران مراکز دیپلماتیک در سوریه هستند و همزمان بی‌توجه به قطعنامۀ شورای امنیت درحال حمله به غزه هستند.

نماینده روسیه همچنین خواستار فشار جامعۀ جهانی به اسرائیل شد و تاکید کرد که اقدامات اسرائیل غیرقابل پذیرش هستند؛ چون در همه شرایط هیئت‌های دیپلماتیک باید مصونیت داشته باشند.

در این میان روسیه تاکید دارد که حملات تل آویو علیه سوریه با طراحی گسترده‌کردن درگیری صورت می‌گیرد و غربی‌ها اقدامات اسرائیل را در تحریک تنش در منطقه نادیده می‌گیرند.

انتقاد شدید روسیه از غربی‌ها در محکوم نکردن حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه

سفرا و نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در این نشست شورای امنیت حمله رژیم اسرائیل به کنسولگری ایران را محکوم نکردند که منجر به واکنش تند سفیر روسیه در سازمان ملل شد.

سفیر و نماینده فرانسه در سازمان ملل در این نشست شورای امنیت بدون محکوم کردن جنایت رژیم اسرائیل، خواستار خویشتن داری همه بازیگران منطقه در موضوع حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق شد که سخنان او واکنش سفیر روسیه را به همراه داشت که خطاب به او گفت: کنسولگری خودتان هم هدف قرار می‌گرفت، واکنش شما این بود؟

سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل خطاب به سفیر فرانسه افزود: شما هیچ کلمه‌ای در محکوم‌کردن نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل نگفتید، اگر کنسولگری خودتان هدف قرار می‌گرفت هم واکنش‌تان همین بود؟

نبنزیا ادامه داد: آمریکا همیشه به اطلاعات دست اولش افتخار می‌کند اما در خصوص حمله به کنسولگری ایران اطلاعاتی به‌دست نیاورده و این باورکردنی نیست.

او گفت: غربی‌ها نه‌تنها حملۀ اسرائیل را محکوم نکردند بلکه ایران را متهم هم می‌کنند. نمی‌شود به قربانیان بگویید اگر به آن‌ها حمله شد، واکنشی نشان ندهند.

چین خواستار توقف تجاوزات اسرائیل به سوریه و لبنان شد

معاون نماینده چین در سازمان ملل در نشست اضطراری شورای امنیت درباره تجاوزات اسرائیل علیه سوریه و بمباران سفارت ایران در دمشق تاکید کرد که اسرائیل باید حملات به لبنان و سوریه را متوقف کند.

«گنگ شوانگ»، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل گفت: «مقامات اسرائیل باید فوراً حملات به اهدافی در لبنان و سوریه را متوقف کنند، چنین اقداماتی امنیت کل منطقه خاورمیانه را به خطر می‌اندازد.»

به گفته این دیپلمات چین، حملات مکرر اسرائیل به اهدافی در لبنان و سوریه نقض جدی حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهای درگیر است و تنش‌ها را در منطقه افزایش می‌دهد.

نماینده چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست روسیه درباره حمله اسرائیل به تأسیسات دیپلماتیک ایران در سوریه تشکیل شده بود، گفت: «این اقدامات باید فوراً متوقف شود.»

سوئیس به طور قاطع حمله به سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد

نماینده سوئیس در این نشست خواستار اجرای قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت و برقراری یک آتش بس در غزه شد.

نماینده سوئیس در نشست اضطراری شورای امنیت همچنین در خصوص حمله به سفارت ایران در دمشق تاکید کرد که سوئیس به طور قاطع حمله به سفارت ایران در دمشق را محکوم می‌کند، چون این گونه اقدامات سطح تنش را در منطقه بسیار بالا برده است.

اسلوونی حمله به سفارت ایران را به شدت محکوم کرد

نماینده اسلوونی در نشست اضطراری شورای امنیت تاکید کرد: اسلوونی از شرایطی که در منطقه وجود دارد، کاملاً نگران است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که به تنش‌ها دامن نزنند و از خود خویشتن داری نشان دهند. همه طرف‌ها باید به قطعنامه شورای امنیت یعنی قطعنامه ۲۷۲۸ باید احترام بگذارند و باید شاهد آتش بس باشیم.

وی تصریح کرد: لازم است که تمامی اعضای سازمان ملل متحد به منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند.

الجزایر: حمله به سفارت ایران در سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم

نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت نیز تصریح کرد: زمان‌بندی این حمله، در شرایطی که اسرائیل با فشار بین‌المللی برای آتش‌بس در غزه مواجه است نشان‌دهنده بی‌اعتنایی عامدانه به درخواست کل جامعه بین‌الملل برای ترک خصومت‌ها است.

وی افزود: هدف چنین اقدام عامدانه‌ای آشکار است: پاسخ دادن به فشارهای بین‌المللی با بالا بردن درگیری‌ها، مشخص است که هدف از این اقدام کشاندن کل منطقه به درگیری است و نشان‌دهنده احساس مصونیت توسط رژیم اشغالگر اسرائیل است که خودش را بالاتر از قوانین بین‌المللی می‌داند.

دیپلمات الجزایری گفت: رفتار اسرائیل با آنچه ما از یک عضو سازمان ملل انتظار داریم فاصله دارد. شورای امنیت باید با قاطعیت به این فشارها بر اصول حاکمیت کشورها، مصونیت اماکن دیپلماتیک و تمامیت ارضی کشورها پاسخ دهد.

وی ادامه داد تمامیت نظم بین‌المللی ما در معرض خطر قرار گرفته و بایستی برای این بی‌اعتنایی فاحش به قوانین تبعاتی وجود داشته باشد تا بتوان تعهد جمعی‌مان به قانون را حفظ نمائیم.

ایالات متحده: واشنگتن هیچگونه نقشی در حمله به سفارت ایران در سوریه نداشته است

نماینده آمریکا در نشست اضطراری شورای امنیت در خصوص حمله به سفارت ایران در دمشق هم مدعی شد همانطور که کاخ سفید اعلام کرد، واشنگتن هیچگونه نقشی در حمله به سفارت ایران در سوریه نداشته است.

وی با تکرار ادعاهای بی اساس ضدایرانی کاخ سفید گفت: ماهیت ساختمان مورد حمله هنوز برای ما مشخص نیست، در صورتی که دیپلماتیک باشد برای ما غیر قبول است.

نماینده ایالات متحده گفت: هنوز اطلاعات دقیقی از ساختمان هدف حمله نداریم و اگر ثابت شود که این ساختمان متعلق به اماکن دیپلماتیک بوده است، محکوم است.