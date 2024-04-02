به صدا درآمدن آژیر خطر در جنوب مناطق اشغالی از ترس نفوذ پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژیرهای خطر در بخش‌هایی از مناطق جنوبی فلسطین اشغالی به ظن نفوذ پهپاد به صدا درآمده است.

همزمان المیادین گزارش داده است که آژیر خطر در مرز اردن و فلسطین اشغالی از ترس نفوذ پهپاد به صدا درآمده است.

جزئیات بیشتری از این خبر در دست نیست، اما حمله اخیر رژیم صهیونیستی به تأسیسات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه باعث شده تا صهیونیست‌ها نگران پاسخ ایران بعدی باشند و از این رو نگرانی‌ها در مناطق اشغالی از پاسخ احتمالی ایران در حال افزایش است.

روز دوشنبه سیزدهم فروردین ۱۴۰۳، جنگنده‌های اف- ۳۵ وابسته به نیروی هوایی ارتش اسرائیل با ورود به آسمان جولان اشغالی به وسیله شش موشک هدایت شونده ساختمان کنسولگری و محل سکونت سفیر ایران در دمشق را هدف قرار دادند. با وجود تشدید اقدامات میدانی برای یافتن اجساد شهدای احتمالی این جنایت تعداد شهدا ۷ تن و زخمی‌ها ۱۲ نفر اعلام شدند. در میان شهدا این حادثه نام سردار محمد زاهدی از فرماندهان نیروی قدس سپاه؛ معاون ایشان سردار محمدهادی حاجی رحیمی، سردار حسین امیرالله رئیس ستادکل سپاه پاسداران در امور سوریه و لبنان و تنی چند از مستشاران ایرانی حاضر در سوریه به چشم می‌خورد.

پس از فروکش کردن فتنه داعش و تروریست‌های تکفیری در خاک سوریه، ارتش رژیم صهیونیستی براساس راهبرد «هزار خنجر» حمله به محل اسکان نیروهای مقاومت، انبارها، فرودگاه‌ها، نیروها و مستشاران نظامی ایران را در دستور کار خود قرار داد. تل‌آویو برای عملیاتی کردن این راهبرد براساس طرحی بلندمدت و به صورت گام به گام دامنه حملات علیه منافع و نیروهای مقاومت را توسعه داد. پس از عملیات طوفان الاقصی و حملات یکپارچه و هدفمند محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، میزان فعالیت جوخه ترور اسرائیل در سوریه و لبنان افزایش چشم گیری پیدا کرد.

تنها ساعتی پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق منابع مختلف در حال برشمردن دلایل متعدد در خصوص دامنه و اهداف این حمله هستند. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل ساعاتی پس از این اقدام تروریستی، بدون اشاره به این حادثه تروریستی در برابر دوربین‌های تلویزیونی حاضر شد و از حمله پهپادی مقاومت عراق به نیرو دریایی این رژیم در شهر ایلات خبر داد! برخی تحلیلگران با اشاره به تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و درخواست جامعه جهانی از رژیم صهیونیستی برای توقف نسل کشی در نوار غزه، حمله اخیر صهیونیست‌ها به دمشق را نوعی تلاش نتانیاهو برای دست آوردسازی در پیشگاه افکار عمومی اسرائیل و تلاش برای گسترش جنگ در جبهه شمالی ارزیابی می‌کنند.

به گفته کارشناسان، در حالی که کابینه اضطرار ملی اسرائیل با راه اندازی کارزار تبلیغاتی قصد دارد حمله به رفح را به نوعی مهر پایان بر حیات سیاسی- نظامی حماس نشان دهد، سفر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی به تهران نشان دهنده تداوم حیات قدرتمند مقاومت علی‌رغم بازی‌های رسانه‌ای اسرائیل است. سلسله تحولات فوق سبب کاهش چشمگیر اقبال رأی دهندگان اسرائیلی به نتانیاهو و متحدان راستگرا وی در کابینه شده است. در چنین شرایطی کابینه فعلی اسرائیل تلاش می‌کند با دنبال کردن انواع ماجراجویی‌های سیاسی- نظامی در جبهه مختلف شانس خود برای بقا در قدرت و پیروزی در انتخابات‌های آتی اسرائیل را امتحان نماید.