رب گوجه فرنگی باعث مرگ زن جوان در تبریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی جمال، بازپرس جنایی تبریز، اینبار از معمای قتلی خبر می‌دهد که در آن مردی زن جوانش را به دلیل عدم رضایت از نحوه آشپزی او با اسلحه به قتل رسانده و با صحنه سازی سعی کرده بود قتل را خودکشی جلوه دهد.

او می‌گوید: هنوز هوا کاملاً تاریک نشده بود که گزارش مرگ مشکوک و دلخراش زنی جوان در یکی از مناطق اطراف تبریز گزارش شد. به دنبال این گزارش سریع به همراه تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تبریز به محل حادثه رفتیم تا پی به علت مرگ مشکوک این زن جوان ببریم. وقتی به محل جنایت رسیدیم با پیکر بی جان زن جوان مواجه شدیم که غرق در خون خود بر روی زمین افتاده بود و به گفته همسرش وی در اقدامی هولناک، خودکشی کرده و برای همیشه به زندگی اش پایان داده است. اما با توجه به صحنه جرم، گفته‌های شوهر را باور نکرده و دستور دستگیری او را به عنوان تنها مظنون پرونده به کارآگاهان صادر کردیم.

او ادامه می‌دهد: بعد از دستگیری مشخص می‌شود متهم اصلی پرونده همین شوهر جوان است و او برای گمراه کردن بازپرس، بعد از قتل زنش با اسلحه شاتگان طوری صحنه سازی کرده بود که انگار زن جوان خودکشی کرده است.

گزارش حاکی است، علت این اقدام هولناک مرد جوان، عدم رضایت او از نحوه آشپزی و استفاده زیاد از رب گوجه فرنگی در تهیه انواع غذاها از جمله املت بوده است. این زوج جوان دارای یک فرزند دختر ۵ ساله نیز هستند.