سرمربی تیم ملی پدل : برخی بازیکنان ایرانی قرارداد دلاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پدل امارات تحت عنوان جام رمضان با حضور مدعیان آسیا در شرایطی برگزار شد که از سوی میزبان، ۲ تا تیم ۳ از کشورهای مختلف به این مسابقات دعوت شده بودند که تیم ایران متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان با غلبه بر تیم کویت در دیدار پایانی به مقام قهرمانی دست یافت و برنده جایزه ۸۰ هزار دلاری این مسابقات شد. در این بخش از رقابتها کشورهایی هند، استرالیا، ژاپن، بحرین، کویت، قطر، سوریه، فیلیپین، روسیه، لبنان و چین حضور داشتند.

در بخش دیگر این مسابقات نیز تیم ملی کشورمان با ترکیب فرساد شاهی، حامی گلستان، آریا روغنی، امیرمحمد جمشیدی، ایمان حسینی، سجاد زارعیان، محمدرضا کاظمی و امیرسینا صالح به عنوان سومی بسنده کرد. تیم ملی پدل ایران در این بخش با هلند، قطر، امارات، کویت و بحرین به رقابت پرداخت که در نهایت شاگردان ارسلان محمدی در بازی رده بندی با غلبه بر امارات کشور میزبان این مسابقات به عنوان سومی دست پیدا کرد.

ارسلان محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر درخصوص کیفیت این دوره از رقابت‌ها اظهار داشت: در این رقابت‌ها نمایندگانی از کشورهای ، هند، استرالیا، ژاپن، بحرین، کویت، قطر، سوریه، فیلیپین، روسیه، لبنان و چین حضور داشتند که تیم ایران با درخسش آریا روغنی و حامی گلستان موفق شد عنوان قهرمانی را کسب کند.

وی با اشاره به کسب عنوان سومی در بخش تیمی نیز گفت: در بخش تیمی هم ملی پوشان ایران عملکرد قابل قبولی داشتند. در جریان این مسابقات ما موفق شدیم دوبار تیم امارات که میزبان این رقابت ها بود را شکست بدهیم، مقابل کویت متاسفانه نتیجه را واگذار کردیم و در نهایت موفق شدیم عنوان سومی این بخش را هم از آن خودمان کنیم. بازیکنان ما همه تلاش خود را به کار گرفتند ولی واقعا بهترین تیم های آسیایی در جام رمضان حضور داشتند. نمی خواهم بگویم سومی نتیجه عالی بود ولی با توجه به تیم های حاضر و تمریناتی که داشتیم نتیجه مطلوبی را کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی پدل در ادامه با بیان اینکه که برنامه خوبی در شروع سال جدید داریم، توضیح داد: در بحث تیم ملی مسابقات مقدماتی جام جهانی را داریم که شهریورماه برگزار خواهد البته هنوز کشور میزبان این رقابتها مشخص نشده است ولی با این حال در تلاش خواهیم بود تیم آماده ای برای شرکت در این رویداد بین المللی مهم داشته باشیم. در کنار این مسابقات لیگ و چند جایزه بزرگ را در داخل کشور خواهیم داشت که قطعا در روند آماده سازی تیم به ما خواهد کرد.

محمدی در ادامه با اشاره به جایگاه پدل در ایران عنوان کرد: نخستین زمین ساخته شده برای پدل در ایران به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد که البته همین زمین هم در آن زمان اصلا استاندارد نبود. حدودا از سال ۹۵ به همت فدراسیون اسکواش این زمین استاندارد شد و در حال باشگاه اف جی بی یکی یکی از بهترین باشگاه های ایران در رشته پدل به شمار می رود.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر نگاه‌ها به این رشته تغییر کرده است و در حال حاضر در مجتمع ایران مال و کشتیرانی زمین ها مخصوص پدل راه اندازی شده است. این رشته جزو رشته‌های چندان ارزان نیست ولی خوشحالیم که روز به روز به تعداد علاقه مندان آن اضافه می‌شود. سالی حداقل ۳ تا ۴ مسابقه جایزه بزرگ داریم و رقابت های هم امسال برای دومین بار قرار است برگزار شود.

سرمربی تیم ملی پدل در پایان در مورد رقم قراردادهای بازیکنان گفت: با توجه به این که لیگ پدل به تازگی راه افتاده است رقم قراردادها کمی متغیر است. تقریبا از ۵ میلیون شروع می‌شود و حتی برخی از بازیکنان هم قراردادهای دلاری می بندند.

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گفت و گو: فریبا جلیل خانی