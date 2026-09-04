میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه جمعه پذیرای اهداکنندگان است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه روز جمعه سیزدهم شهریورماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش اهداکنندگان و خیرخواهان برای کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است.



وی افزود: این مرکز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعالیت خواهد داشت و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به مرکز اهدای خون واقع در میدان فرمانداری کرمانشاه، در امر خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در تأمین ذخایر خونی گفت: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران و نجات جان افرادی داشته باشد که به دلایل مختلف به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.



میرزاده خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند پس از فرآوری و تفکیک به فرآورده‌های مختلف خونی تبدیل شود و در درمان چند بیمار مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو هر بار اهدای خون می‌تواند فرصتی برای کمک به چندین بیمار و خانواده‌های آنان باشد.



وی از مردم نوع‌دوست کرمانشاه خواست با توجه به نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، در این برنامه مشارکت کنند و با حضور در مرکز اهدای خون میدان فرمانداری، بخشی از نیاز بیماران را تأمین کنند.



مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: همراه داشتن کارت شناسایی برای مراجعه و اهدای خون الزامی است و اهداکنندگان باید هنگام مراجعه، کارت شناسایی معتبر خود را به همراه داشته باشند.



میرزاده در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان کرمانشاه با سازمان انتقال خون، از شهروندان خواست با حضور در این مرکز، ضمن اهدای خون، در نجات جان بیماران نیازمند سهیم شوند.