به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ با برگزاری سه دیدار آغاز می‌شود که تأثیر زیادی در ابتدا و انتهای جدول خواهد داشت. صدرنشین فعلی رقابت‌ها میزبان مس رفسنجان است تا شاید شاگردان جواد نکونام بتوانند مسیر موفقیت‌های مسی‌ها با هدایت محرم نویدکیا را دچار خدشه کنند. همچنین نساجی مازندران برای فرار از منطقه سقوط با ملوان بازی می‌کند. ذوب آهن اصفهان نیز میزبانی شمس آذر قزوین را بر عهده دارد.

حسرت پیروزی بر دل ذوب آهن در دور برگشت

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دور برگشت رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر به هیچ عنوان عملکرد قابل قبولی نداشته است. محمد ربیعی که در نیم فصل اول نتایج قابل قبولی با ذوب آهن گرفته بود در دور برگشت هنوز به پیروزی نرسیده است. ربیعی که تصور می‌کرد با حضور بازیکنان باتجربه‌ای همچون شایان مصلح و کمال کامیابی نیا می‌تواند نکات فنی مد نظرش را به تیم بهتر دیکته کند در باتلاق همین تجربه مانده است تا اشتباه‌های فردی آنها باعث خروج ذوب آهن از ریل موفقیت شود.

حالا این تیم در دیدار خانگی باید از شمس آذر قزوین امتیاز بگیرد تا وضعیت خود را در جدول بهبود ببخشد. این در حالی است که شاگردان سعید دقیقی در شمس آذر قزوین هم که پدیده نیم فصل اول بودند کمترین اشتها را برای پیروزی در دور برگشت داشته‌اند. تغییرات گسترده در لیست بازیکنان شمس آذر در نقل و انتقالات زمستانی باعث شد تا آنها نتوانند عملکرد مطلوب خود را در نیم فصل دوم تکرار کنند اما حالا باید دید آیا دقیقی می‌تواند به عنوان موج نو مربیان لیگ برتری اندیشه‌های مربی جوان دیگری همچون ربیعی را نقش بر آب کرده و با دست پر از اصفهان خارج شود.

فرار مسی استقلال برای تثبیت صدرنشینی

بدون شک حساس‌ترین بازی روز شنبه بین استقلال و مس رفسنجان در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. شاگردان جواد نکونام که هم اکنون در صدر جدول ایستاده اند باید مقابل تیمی بازی کنند که از زمان روی کار آمدن محرم نویدکیا باختن را فراموش کرده است.

استقلال که در جام حذفی مقابل همین تیم شکست خورد و یکی از جام‌ها را از دست داد حالا نه تنها باید دنبال انتقام جویی باشد بلکه با گرفتن سه امتیاز دنبال فرار بزرگ برای تثبیت صدرنشینی است در غیر این صورت پرسپولیس سایه خود را روی صدرنشینی آبی‌ها سنگین‌تر خواهد کرد.

استقلال برای این دیدار همه نفراتش را در اختیار دارد و به نظر می‌رسد تفکرات جواد نکونام برای این بازی هم همان روش تکراری و خسته کننده دیدارهای گذشته است. او می‌خواهد پیروز شود بدون این که بازی زیبایی انجام دهد و یا انتظارات تماشاگران را برآورده کند. این تفکر را مهدی هاشمی نسب مربی استقلال در نشست خبری قبل از بازی مورد تأیید قرار داد و گفت که برای استقلال مهم است جام بیاورد نه این که زیبا بازی کند.

دربی خطه شمال جذاب‌تر از همیشه

نساجی مازندران و ملوان بندر انزلی سومین دیدار امروز هفته بیست و دوم لیگ برتر را برگزار خواهند کرد. دو تیم از خطه شمال که شرایط متفاوتی در فصل جاری دارند. نساجی مازندران که با هدایت مهدی رحمتی شروع خیلی بدی داشت و پس از رفتن او نیز با مربی خارجی نتوانست به مسیر بازگردد تا مالک این باشگاه چاره‌ای جز بازگرداندن ساکت الهامی پیدا نکند.

الهامی با وجود کسب چهار امتیاز از سه دیدار اخیر همچنان تیمش را در منطقه سقوط حس می‌کند تا بازی امروز برایش حیاتی تر از همیشه باشد. این تیم مقابل ملوان بندرانزلی قطعاً یکی از سخت‌ترین بازی‌هایش را دارد. ملوان با هدایت تارتار در فصل جاری پدیده لیگ برتر بوده است که حالا سایه به سایه سپاهان و تراکتور را در بالای جدول تعقیب می‌کند. بدون شک رویارویی دو تیم شمالی می‌تواند تبدیل به یکی از جذاب‌ترین بازی‌های لیگ برتر در بهار سال ۱۴۰۳ شود.

برنامه بازی‌های امروز لیگ برتر به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان - شمس آذر قزوین؛ ساعت ۱۹

* استقلال - مس رفسنجان؛ ساعت ۱۹

* نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی؛ ساعت ۱۹