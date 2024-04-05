باشگاه پرسپولیس علیه تیم ملی/ مقصر مصدومیت بیرانوند شما هستید!

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در اطلاعیهای در مورد آسیب دیدگی بیرانوند نوشت:
اخیراً بیانیهای از سوی بخش پزشکی تیم ملی منتشر و در آن اعلام شد مصدومیت علیرضا بیرانوند در جریان اردوی اخیر تیم ملی اتفاق نیفتاده اما چنین چیزی از اساس اشتباه و غیرقابل قبول است. همه میدانیم که در تیم ملی و در آغاز اردوها، همه بازیکنان توسط بخش پزشکی تیم ملی به طور کامل چک میشوند تا مشکلی برای بازی پیش رو نداشته باشند. بنابراین کادر پزشکی تیم ملی در بدو ورود بیرانوند تشخیص داده که او مصدومیتی ندارد و اجازه حضور او در تمرینات و بازی رفت مقابل ترکمنستان را دادهاند. در حالی که در بیانیه صادر شده به مصدومیت قدیمی بیرانوند اشاره شده بود که این موضوع از اساس اشتباه است.
نکته بعد اینکه روز دوم فروردین و در خلال دیدار رفت ایران و ترکمنستان که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، علیرضا بیرانوند روی یک ارسال بلند و ضربه سر بازیکن حریف به دستش احساس درد میکند اما به بازی ادامه میدهد. بلافاصله بعد از بازی، دروازهبان ملیپوش پرسپولیس درد در ناحیه مچ دست خود را به اطلاع کادر پزشکی تیم ملی میرساند.
با توجه به شدت درد و با هماهنگی کادر پزشکی تیم ملی، روز سوم فروردین از مچ دست راست بیرانوند امآرآی گرفته میشود. در همان تاریخ التهاب و پارگی در لیگامنت مچ دست بیرانوند به وضوح در تصویر امآرآی مشخص بوده است.
با این وجود، بنا بر تصمیم کادر پزشکی و کادر فنی تیم ملی، قرار میشود که بیرانوند تیم ملی را در سفر ترکمنستان همراهی کند. در جریان این سفر، بیرانوند در تمام جلسات تمرینی شرکت میکند و در بازی برگشت مقابل ترکمنستان نیز روی نیمکت مینشیند. بعد از بازگشت به تهران، دروازهبان ملیپوش پرسپولیس هنوز احساس درد داشته و با در دست داشتن همان امآرآی مربوط به روز سوم فروردین, توسط پزشکان پرسپولیس به چند متخصص ارتوپد مراجعه میکند.
در جریان مشورت با پزشکان، تصمیم مشترک همه متخصصان این بوده که دست بیرانوند باید حداقل سه هفته در گچ باشد. در شرایطی که اگر این اتفاق زودتر و بلافاصله پس از انجام تصویربرداری در اردوی تیم ملی انجام شده بود، دروازهبان پرسپولیس میتوانست طی دو سه روز آینده گچ دست خود را باز کند، همانطور که بازیکنان مصدوم دیگری در این اردو و اردوهای اخیر برای انجام مراحل کامل درمان خود به باشگاههای خود بازگشته بودند.
انتظار باشگاه پرسپولیس که همواره طی سالهای گذشته با تیم ملی همکاری کرده این بود که جواب گزارش مربوط به روز سه فروردین با کادر پزشکی پرسپولیس در میان گذاشته و درمان از همان زمان آغاز میشد؛ نه اینکه علیرضا بیرانوند در تمرینات و بازی برگشت تیم ملی حضوری غیرضروری داشته باشد.
در حال حاضر و با توجه به اینکه بیرانوند به تازگی پروسه درمان را شروع کرده امکان از دست رفتن ۴ تا ۶ بازی برای او وجود دارد. در حالی که با مدیریت بهتر و صحیح میشد این مدت را کمتر کرد.
حالا پرسپولیس و هوادارانش بهای بزرگی را به دلیل عدم شفافیت و صداقت مسئولان تیم ملی میپردازند و بیرانوند هم به فهرست مصدومین سرخها از اردوهای تیم ملی اضافه شده است. همه میدانیم مصدومیت جزئی از فوتبال و اجتنابناپذیر است و همچنین نیازی به یادآوری نیست که باشگاه پرسپولیس و بازیکنانش همواره با افتخار در خدمت تیم ملی بودهاند ولی انتظار میرود در موارد احتمالی آینده با صداقت و حرفهایگری بیشتری رفتار شود تا باشگاه پرسپولیس و هواداران میلیونیاش آسیب نبینند.
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