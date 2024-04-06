رونق گرفتن بازار رمان ترسناک در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به گفته صاحبنظران ادبیات، کتاب ترسناک مقطعی تاریخی را سپری میکند و طبق آمار سال ۲۰۲۳، سال رکوردشکنی برای فروش کتاب در ژانر ترسناک بوده است.
در فاصله سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، فروش داستانهای ترسناک و ارواح در بریتانیا با ۵۴ درصد افزایش به ۷.۷ میلیون پوند رسید و موفقترین سال برای این ژانر را از زمانی که ثبت دقیق آمار شروع شده، رقم زد. بر اساس آمار ارایه شده از سوی شرکت اطلاعات فروش کتاب «نیلسن بوک اسکن»، در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ نیز فروش این ژانر از نظر رقم مالی ۳۴ درصد بیشتر از مدت مشابه سال پیش بود.
نویسندگان و ناشران ژانر ترسناک معتقدند که این رونق تا حدی به دلیل ماهیت سیاسی این ژانر است. جن ویلیامز که رمان «تاریکی گرسنه» وی هفته آینده منتشر میشود، میگوید: وحشت ژانری است که با آنچه در جهان میگذرد مرتبط است و آینهای تاریک را در برابر وحشتهای دنیای واقعی نگه میدارد. با توجه به اینکه ما در دورهای از تحولات نگرانکننده هستیم و جنگها، همهگیری، تغییرات آب و هوایی و ... را تجربه میکنیم، جالب است که وحشت دوباره در کانون توجه قرار میگیرد و حتی مخاطبان بیشتری را جذب میکند.
جوآنا لی، ویراستار آتلانتیک بوکز هم گفت وحشت ذاتاً سیاسی است. او افزود: در کتابهایی مانند «هتل نامریی» نوشته یجی وایهام که از وحشت برای «مقابله با زندگی در سایه طولانی یک جنگ اجتنابناپذیر» استفاده میشود، عناصر وحشی و ناآرام این ژانر حقیقت را بر آن میتابانند و این واقعیتی است که انتقال آن به روشی دیگر دشوار میبود.
سوزی دور، سردبیر روزنامه «بورو پرس» گفت در حالی که کارشناسان اغلب میگویند خوانندگان در زمانهای تاریک و سخت به دنبال موضوعهای شادتر میروند، اما این روند ثابت کننده این امر نیست و شاید عنصری مبنی بر این که «میتواند بدتر هم باشد» وجود دارد.
سارا استوارت اسمیت که رمانهای ترسناکی مانند «درست شبیه مادر» آن هلتزل را منتشر کرده، گفت: به بسیاری از کتابهای ترسناک جدید عنصر زنانه هم راه یافته و در کل این ژانر دستخوش دگردیسی شده و از «سبک ترسناک کلاسیک» نویسندگانی مانند استیون کینگ فاصله گرفته است.
استوارت اسمیت گفت: داستانهایی درباره رضایت، حمایت از فرزندان و عصیان و سرپیچی در میان مردم با اقبال زیادی مواجه میشوند. خوانندگان مجذوب داستانهایی درباره بیان خشم زنانه و این که چه اتفاقی میافتد وقتی چیزی که مدتها سرکوب شده سرانجام دست به عصیان میزند، هستند و بیان این موضوعها در ژانر وحشت کاملاً تسهیل میشود.
جین فلت، که رمان «سالاد کلم غریب» او ژوئن منتشر شد، موافق است که افزایش وحشت واکنشی است در برابر بسیاری از چیزهای آسیبزا که ما در سالهای اخیر در سطح جهانی تجربه کردهایم. وی می افزاید: در کنار تاریکی، زمانی که همه چیز بسیار پر از تنش است، آسایش انحرافی وجود دارد. اما به طور خاصتر، برای من، وحشت عجیب و غریب فضایی را ارایه میکند که می توانم هم با قدرت و هم با بیقدرتی بازی کنم. در دنیایی که اغلب مایل است اختیار ما را سلب کند، بسیار تحسینبرانگیز است که با میل به آن احساسات متمایل شویم.
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