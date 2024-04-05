رژیم صهیونیستی از هم فرو خواهد پاشید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف معروفی در تجمع پایانی مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس در بوکان با اشاره به اهمیت این روز در میان آزاداندیشان جهان گفت: روز جهانی قدس اکنون به نمادی تمام‌عیار در راستای مبارزه با ظلم و ستم در میان آمد اندیشان جهان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اکنون جنایات صهیونیستی بر کسی پوشیده نیست و همین مهم حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را در معادلات بعدی مبارزه با این رژیم بسیار تأثیر گذار کرده است.

فرمانده سپاه سقز افزود: رژیم صهیونیستی با حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا و دو کشور اروپایی سخیف‌ترین جنایت‌ها را علیه مردم بی‌گناه غزه در سایه سردمداران کشورهای اسلامی انجام داده است.

وی عنوان کرد: از همان روزهای ابتدای بعد از عملیات غرورآفرین هفتم اکتبر رژیم صهیونیستی شروع به جنایت‌های هولناکی در غزه همچون شهادت بیش از چهارهزار کودک، نابودی بیمارستان‌ها، بستن تمام راه‌های کمک‌رسانی به مردم کرده است؛ اما متأسفانه شاهد سکوت سردمداران کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشری بودیم.

سردار معرفی تصریح کرد: بر خلاف رهبران و سازمان‌ها و نهادهای جهانی مردم آزاداندیش جهان از همان روزهای اول پای‌کار بودند، به خیابان‌ها را در سراسر جهان از نیویورک گرفته تا پاریس و لندن به تسخیر خود در آوردند تا جنایت‌های روی داده در فلسطین محکومیت کنند.

وی ادامه داد: روز قدس امسال بی‌تردید نه‌تن‌ها مردم ایران اسلامی بلکه تمام ملت‌های آزاداندیش جهات به خیابان‌ها خواهند آمد تا جدای از ادامه محکومیت جنایت‌ها در غزه به رهبران و سردمداران جهان نیز هشدار دهند که حمایت از رژیم کودک کش صهیونیستی را پایان دهید در غیر این صورت با خشم ملت‌ها روبه‌رو خواهید گردید.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همین حضور بی‌نظیر ملت کرد بوکان در راهپیمایی روز قدس را بی شک در همه شهرهای دیگر ایران اسلامی و حتی اقصی‌نقاط جهان امروز شاهد خواهیم بود.

سردار معروفی افزود: صلاحدین ایوبی که پرچم‌دار آزادی قدس شریف در قرن‌های گذشته بود از همین ملت کرد برخاسته و توانست فلسطین را به امت اسلام بازگرداند و بی شک این حضور حماسی مردم بوکان نیز نوید آزادی دوباره قدس است.