به گزارش مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در شهرستان خلیل آباد از حضور مردم خلیل آباد و ششطراز در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد.

امام جمعه خلیل آباد در همین راستا از مجموعه فرمانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان به خاطر تأمین صوت بسیار خوب مراسم راهپیمایی، نظم، انضباط و امنیت مراسم تقدیر و گفت: امروز شما با مشت‌های گره کرده کاری بزرگ را انجام و نشان دادید همچون همه صحنه‌های انقلاب استوار در صحنه حضور دارید.

وی روز ۱۹ فروردین، روز قطع ارتباط با آمریکا را بیان کرد و گفت: افرادی بودند که دم به دم بحث ارتباط با آمریکا را داشتند که مشخص شد دشمنان ایران از جمله آمریکا در رأس دشمنی با ایران است و هیچ وقت ارتباط با او برای ما کارساز نخواهد بود.

دستجردی عظمت و بزرگی ملت ایران را ستود و افزود: در جریان کنسولگری ایران در دمشق آمریکا سریع اعلام کرد که کار ما نیست لذا آنها که در خاک عراق سردار دل‌ها حاج قاسم را به شهادت رساندند امروز پی برده که کار آنها تجاوز به کشور محسوب می‌شود و در همه دنیا کنسولگری‌ها مصون هستند اما آنها وقیحانه با حمله به کنسولگری ایران تعدادی از عزیزان ما را به شهادت رساندند.