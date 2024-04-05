بیژن حیدری داور بازی استقلال و مس شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور عصر فردا شنبه ساعت ۱۹ با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف آغاز می‌شود.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هر یک از دیدارهای فردا را به شرح زیر اعلام کرد:

* ذوب آهن اصفهان - شمس آذر قزوین

‌داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: حسن ظهیری، محسن حکیم و یاسر همرنگ ناظر: یدالله جهانبازی

* استقلال تهران - مس رفسنجان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: محمود رفیعی

* نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محمد عطایی، علی اکبر نوری و میثم حیدری ناظر: محمدرضا اکبریان