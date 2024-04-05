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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۰۰

هفته بیست و دوم لیگ بیست و سوم؛

بیژن حیدری داور بازی استقلال و مس شد

بیژن حیدری داور بازی استقلال و مس شد

بیژن حیدری داوری دیدار استقلال تهران و مس رفسنجان را در هفته بیست و دوم فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رقابت‌های هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور عصر فردا شنبه ساعت ۱۹ با برگزاری سه دیدار در شهرهای مختلف آغاز می‌شود.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هر یک از دیدارهای فردا را به شرح زیر اعلام کرد:

* ذوب آهن اصفهان - شمس آذر قزوین

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: حسن ظهیری، محسن حکیم و یاسر همرنگ ناظر: یدالله جهانبازی

* استقلال تهران - مس رفسنجان

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: محمود رفیعی

* نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محمد عطایی، علی اکبر نوری و میثم حیدری ناظر: محمدرضا اکبریان

کد مطلب 6070666

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    نظرات

    • ن IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
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      بیژن حیدری پرسپلیسی گل زده شده استقلال را حساب نکرد. توپ از خط دروازه رد شده بود که بازیکن مس ضربه به گل زده شده زد. سهرابیان را کارت داد ولی با رفسنجان مدارا می کرد.. حیف گل های زیبای بلانکو.
    • Abdollah ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
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      اقای بیژن حیدری بازی در بیار برای پرسپولیس اول صبح به عنوان استقلالی لعنت بهت می فرستم

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