گوترش: باید درباره قتل ۱۹۶ امدادگر در غزه تحقیقات مستقل انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره قتل ۱۹۶ امدادرسان در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی شد و از این رژیم خواست که سریعاً و به صورت مؤثر انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه را تسهیل کند.

قتل ۷ امدادرسان «آشپزخانه مرکزی جهان» توسط ارتش رژیم صهیونیستی در دوشنبه گذشته موجی از خشم و نفرت جهانی علیه این رژیم برانگیخته است.

پنج‌شنبه گذشته وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که «لوید آستین» وزیر دفاع این کشور در تماس تلفنی با «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بر لزوم برداشتن گام‌های مشخص برای حفاظت از امدادگران و غیرنظامیان غزه تأکید کرد.

پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام کرد که آستین در طول این تماس از گالانت خواسته است تا تحقیقات شفاف و سریعی را در مورد کشتار امدادگران انجام دهد و نتایج آن را به صورت علنی اعلام کند.

در این بیانیه تأکید شد که وزیر دفاع آمریکا نارضایتی خود را از کشته شدن امدادگران سازمان «آشپزخانه مرکزی جهانی» در بمباران اسرائیل در غزه به اطلاع وزیر جنگ رژیم صهیونیستی رساند.

این خبر در حالی است که «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که این سازمان برای بررسی اوضاع امنیتی در این نوار غزه پس از کشتار کارکنان آشپزخانه مرکزی جهانی در اقدامات شبانه خود را در غزه به مدت ۴۸ ساعت متوقف خواهد کرد.