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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۲۳

شلیک گاز اشک‌آور به سمت نمازگزاران فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی

شلیک گاز اشک‌آور به سمت نمازگزاران فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی

نظامیان صهیونیست برای جبران شکست ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و عدم تحقق اهداف این رژیم بعد از گذشت شش ماه به سمت نمازگزاران فلسطینی در نزدیکی مسجدالاقصی حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فلسطین الیوم گزارش داد که نظامیان صهیونیست نمازگزاران فلسطینی را بعد از اقامه نماز صبح در مسجدالاقصی هدف قرار دادند.

پهپادهای رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینی‌ها حین خروج از مسجدالاقصی گاز اشک آور شلیک کردند.

نظامیان صهیونیست به صورت گسترده در اطراف باب العامود واقع در قدس اشغالی همزمان با خروج نمازگزاران فلسطینی بعد از اقامه نماز صبح مستقر شده بودند. این عناصر متجاوز همچنین تعدادی از جوانان فلسطینی را بعد از خروج آنها از مسجدالاقصی بازداشت کردند.

این در حالی است که روز گذشته نیز منابع فلسطینی از حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران در مسجد الاقصی خبر دادند.

منابع فلسطینی اعلام کردند نظامیان اشغالگر اسرائیلی نمازگزاران فلسطینی را در مسجد الاقصی پس از اقامه نماز صبح مورد حمله قرار دادند. صهیونیست‌های اشغالگر در داخل مسجد الاقصی از طریق پهپاد به سمت نمازگزاران گاز اشک‌آور شلیک کردند.

اداره اوقاف اسلامی قدس اشغالی روز گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۲۰ هزار فلسطینی در آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان در صحن‌های مسجد الاقصی شرکت کردند.

این در حالی است که نظامیان صهیونیست با تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مسجد الاقصی مانع حضور ده‌ها نمازگزار فلسطینی در این مکان مقدس شدند.

عناصر صهیونیست با حضور در ایست بازرسی قلندیا مانع آن شدند که بسیاری از ساکنان این منطقه که خود را برای شرکت در نماز جمعه مسجد الاقصی آماده می‌کردند در این مکان مقدس حاضر شوند.

با وجود این اقدامات ظالمانه رژیم صهیونیستی اما تعداد قابل توجهی از فلسطینی‌ها توانستند خود را به مسجد الاقصی رسانده و آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در این مسجد اقامه کنند.

کد مطلب 6070894

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