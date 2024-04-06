به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، صدها تن از شهروندان تونسی در کنار فعالان سیاسی این کشور شب گذشته یک راهپیمایی گسترده به مناسبت روز جهانی قدس برگزار کردند.

این راهپیمایی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان نوار غزه برگزار شد. شرکت کنندگان در این راهپیمایی تاکید کردند که حمایت از مقاومت فلسطین مسئولیت تمام امت عربی به شمار می‌رود.

راهپیمایی مذکور بنا به دعوت گروه ضد عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در تونس برگزار شد. این گروه طی ماه مبارک رمضان فعالیت‌هایی در خیابان بورقیبه واقع در پایتخت تونس و همچنین مقابل سفارت آمریکا علیه جنگ در نوار غزه برگزار کرده است.

صلاح الدین المصری یکی از اعضای این گروه تاکید کرد: ما شاهد مقاومت حیرت آور مردم فلسطین هستیم. طوفان الاقصی بعد از بیش از ۱۸۰ روز بار دیگر مساله فلسطین را به صدر اخبار جهان بازگرداند.

روز گذشته در بسیاری از کشورهای جهان از جمله اردن، یمن، عراق… راهپیمایی روز قدس برگزار شد.

شرکت کنندگان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نبرد آزاد سازی قدس شریف و سراسر فلسطین تنها منحصر به ملت فلسطین نیست بلکه مسئولیتی بر دوش تمام امت اسلامی است.

در این بیانیه آمده است: طی شش ماه گذشته ملت فلسطین با فجیع‌ترین و کثیف‌ترین نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی و ایادی استعماری آمریکا در غزه و سراسر فلسطین رو به رو بوده است.

در این بیانیه تاکید شده است: آرمان فلسطین آرمان همه ما و مساله نخست امت اسلامی است. امت ما باید از مقدسات حمایت کرده و برای آزاد سازی آنها وارد عمل شود.