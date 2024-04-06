به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که این حمله‌های هوایی ارتش رژیم صهیونیستی منطقه جبالیا را در برگرفت. حمله‌های توپخانه ای این رژیم نیز بخش‌های مختلف شمال نوار غزه را هدف قرار داد.

توپخانه رژیم صهیونیستی بخش‌های شرقی منطقه بیت حانون واقع در شمال نوار غزه را زیر آتش گرفت. این حمله‌های توپخانه ای همچنین اردوگاه النصیرات را واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه‌های المغراقه، نتساریم و الزهرا را در مرکز نوار غزه هدف قرار داده است.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از هوا و زمین شمال استان الوسطی را هدف قرار داده است. این حمله‌های توپخانه ای محله الزیتون واقع در جنوب شرق شهر غزه را نیز دربرگرفته است.

جنگنده‌های این رژیم نیز طی چندین حمله شهر خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه بمباران کردند.

اداره مرکزی آمار فلسطین روز گذشته اعلام کرد که نیروهای اشغالگر هر ساعت ۴ کودک در غزه را به شهادت می‌رسانند و با گذشت بیش از ۱۸۰ روز از این جنگ، ۴۳ هزار و ۳۴۹ کودک بدون پدر و مادر خود یا یکی از آنها زندگی می‌کنند.

طبق این آمار تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۳۵۰ تن از شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را کودکان تشکیل می‌دهند و ۴۴ درصد قربانیان این جنگ کودک بوده و در مجموع بیش از ۷۰ درصد قربانیان، زن و کودک هستند.

بر اساس این آمار از زمان تجاوزگری اسرائیل به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون علاوه بر کشتار بی‌وقفه کودکان غزه، ۱۱۷ کودک هم در کرانه باختری به شهادت رسیده و ۷۲۴ کودک هم دراین منطقه زخمی شده‌اند. همچنین از میان ۱۶۲۰ نفری که در منطقه‌های مختلف کرانه باختری آواره شده‌اند ۷۱۰ نفر از آنها کودک هستند.