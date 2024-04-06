به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که با بررسی نمای کلی جنگ علیه نوار غزه می‌توان به این نتیجه رسید که اسرائیل در این جنگ شکست خورده است.

در این گزارش تاکید شده است: چیزی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ارزش تر از کرسی قدرت نیست. او نه به تحولات جبهه شمالی و نه اوضاع منطقه‌های جنوبی اهمیتی نمی‌دهد.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که به تازگی پنج نظامی دیگر این رژیم در جریان تجاوز به نوار غزه زخمی شده اند.

ارتش این رژیم اذعان کرد که از آغاز جنگ در غزه سه هزار و ۱۹۳ نظامی و از آغاز حمله زمینی به این باریکه نیز هزار و ۵۵۲ نظامی این رژیم زخمی شده اند.

ارتش صهیونیستی شمار نظامیان به هلاکت رسیده را ۶۰۰ نفر اعلام و تاکید کرده که حال ۴۹۷ نفر از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی از ارتکاب هیچ جنایتی در نوار غزه دریغ نکرده است. روز گذشته وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۳۳ هزار و ۳۷ شهید و شمار زخمی‌ها به ۷۵ هزار و ۶۶۸ نفر افزایش یافته است.

این وزارت خانه در بیانیه خود افزود که رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت مرتکب شش جنایت کشتار جمعی در منطقه‌های مختلف نوار غزه شد که طی آن ۶۲ نفر شهید و ۹۱ نفر زخمی شدند.

بر اساس گفته مقامات وزارت بهداشت نوار غزه هنوز پیکرهای شماری از شهدا زیر آوار و در خیابان‌ها است و هلال احمر و نیروهای امدادی از کمک به زخمی‌ها به علت تداوم حمله‌های رژیم اشغالگر عاجز هستند.