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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۱۳

نساجی به دنبال اولین پیروزی برابر ملوان در لیگ برتر

نساجی به دنبال اولین پیروزی برابر ملوان در لیگ برتر

تیم فوتبال نساجی امروز شنبه ۱۸ فروردین در حالی به مصاف ملوان بندرانزلی خواهد رفت که تاکنون برابر این تیم پیروزی کسب نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز شنبه ۱۸ فروردین در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر رو در روی تیم ملوان قرار خواهد گرفت. نساجی با کسب ۱۵ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار گرفته است و نیاز مبرمی به ۳ امتیاز این دیدار دارد.

بازی رفت این دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود ملوان به پایان رسید و شاگردان ساکت الهامی به دنبال پیروزی در این دیدار هستند تا علاوه بر انتقام شکست دیدار رفت به اوضاع خود در جدول سرو سامان دهند.

نساجی از سال ۱۴۰۱ در رقابت‌های لیگ برتر حضور داشته و تاکنون نتوانسته برابر ملوان در مازندران پیروز از زمین خارج شود و آخرین پیروزی این تیم برابر رقیب انزلی خود به تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۶ بر می‌گردد که لیگ دسته اول نساجی توانست با نتیجه دو بر یک ملوان را از پیش رو بردارد.

پس از مصدومیت علیرضا رضایی دروازه‌بان تیم نساجی در دیدار برابر آلومینیوم این باشگاه با «لوان پولی» سنگربان برزیلی به توافق رسید و او می‌تواند در برابر ملوان اولین بازی رسمی خود را در لیگ برتر انجام دهد. نساجی با ۳۱ گل خورده تا به اینجای مسابقات دارای دومین خط دفاع لیگ برتر به حساب می‌آید و کسب پیروزی و کلین شیت یکی از دستاوردهای مهم این تیم در حضور هواداران خود برابر ملوان در دیدار امروز خواهد بود که باید دید شاگردان الهامی از عهده آن بر خواهند آمد یا خیر.

کد مطلب 6070908
بهنام روان پاک

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مطلبتون بد نبود اما کلی ایراد داشت مثلا نساجی از سال نود و هفت توی لیگ برتره نه سال هزار و چهارصدو یک

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