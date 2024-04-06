۵ بازیکن نساجی در خطر از دست دادن دیدار حساس برابر سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در یکی از دیدارهای حساس و خانگی خود امروز شنبه ۱۸ فروردین در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر از تیم ملوان میزبانی خواهد کرد. نساجی با ۱۵ امتیاز در مکان پانزدهم جدول قرار دارد و یکی از مدعیان سقوط به دسته پایین‌تر به حساب می‌آید.

شاگردان ساکت الهامی پس از این بازی، باید در هفته بیست و سوم و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف سپاهان بروند که این بازی هم برای آنها سخت خواهد بود. وحید محمدزاده، محمدرضا آزادی، محمود قائدرحمتی، امیرمهدی جان ملکی و حسین زامهران ۵ بازیکن ۳ کارته نساجی به حساب می‌آیند که اگر در بازی امروز برابر ملوان از داور کارت زرد دریافت کنند نمی‌توانند تیم خود برابر سپاهان به دلیل محرومیت همراهی کنند.

تمامی بازیکنان نام برده شده از نفرات اصلی نساجی در این فصل به حساب می‌آیند و تنها وحید محمدزاده در ۹ دیدار برای این تیم به میدان رفته است. اگر یکی از این بازیکنان امروز کارت زرد دریافت کنند کار الهامی برای جایگزین کردن بازیکن در دیدار با سپاهان سخت خواهد شد، مخصوصاً آزادی که با توجه به درخششی که در این فصل داشته امید اصلی هواداران نساجی برای گلزنی در رقابت‌های لیگ برتر به شمار می‌رود.