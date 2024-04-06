برندگان مسابقه شماره ۲۲ زندگی با آیه ها در آذربایجان شرقی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، برندگان مسابقه شماره ۲۲ زندگی با آیه‌ها که روز پنج شنبه برگزار شد، به شرح زیر مشخص شدند:

۱- ۰۹۱۴###۱۵۹۵

۲- ۰۹۱۱###۰۰۴۶

۳- ۰۹۰۲###۲۱۰۱

سه جایزه ۵ میلیون ریالی برای منتخبین به صورت روزانه اهدا خواهد شد.