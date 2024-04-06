به گزارش خبرنگار مهر به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل از تاس، الگا اسکوروبوگاتوا، معاون اول رئیس کل بانک مرکزی روسیه، اعلام کرد که این بانک در حال امکان سنجی موضوع گسترش شبکه عابر بانکی بانک‌های این کشور در کشورهایی است که بانک‌های روسی در آنها فعالیت می‌کنند.

وی گفت بانک‌های ما هم اکنون در برخی کشورها حضور دارند و ما در حال کار روی توسعه شبکه عابر بانک‌های خود در این کشورها هستیم.

این مقام روس تاکید کرد حتی کشورهایی که قبلاً علاقه‌ای به حضور بانک‌های روسی نداشتند در شرایط کنونی تمایل بیشتری به حضور بانک‌های روسی در خاک خود پیدا کرده‌اند.

ایکوروبوگاتوا تاکید کرد ما شاهد افزایش علاقمندی بسیاری از کشورها در فراهم کردن این فرصت برای گردشگران و شهروندان روسی هستیم.

دلیل روی آوردن بانک مرکزی روسیه به توسعه شبکه عابر بانک‌های این کشور تسهیل کردن روند استفاده از کارت‌های اعتباری MIR روسیه توسط شهروندان این کشور در کشورهای خارجی است.