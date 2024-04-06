بیرانوند مربی جدید جانشین خود در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان در حالی فردا یکشنبه ۱۹ فروردین ماه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال کشور برگزار می‌شود که علیرضا بیرانوند به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست نمی‌تواند در چارچوب دروازه این تیم قرار بگیرد.

مصدومیت دروازه‌بان ملی پوش پرسپولیس باعث شد تا امیررضا رفیعی بار دیگر جای او را در ترکیب بگیرد و برای دومین بار در فصل جاری برای سرخپوشان بازی کند.

رفیعی که احتمالاً در چهار دیدار آینده سرخپوشان جای خالی بیرانوند را باید بگیرد نه تنها زیر نظر جرسی اینیسیو مربی دروازه‌بان‌های تیمش باید کار کند بلکه بیرانوند نیز با دست گچ گرفته به او کمک می‌کند تا علاوه بر رفع ایرادهای فنی‌اش بتواند روحیه او را برای حضور در ترکیب تیم بالا ببرد.

رفیعی که در تنها حضورش در این فصل توانست دروازه پرسپولیس را مقابل ذوب آهن اصفهان بسته نگه داشته و کلین شیت کند حالا دنبال نهایت استفاده ازر فرصتی است که کمتر برای حانشین بیرانوند در پرسپولیس و حتی تیم ملی پیش آمده بود.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان ساعت ۱۹ فردا یکشنبه در ورزشگاه سردار سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود.