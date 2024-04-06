تردد روان در محور چالوس/ فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان می‌دهد که ترافیک در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

طبق آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها همچون آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین و محور شهریار - تهران محدوده میدان معادن ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

آخرین وضعیت جوی نشان می‌دهد در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مازندران دارای بارش باران است.

محورهای غیر شریانی هشتگرد - طالقان و محورهای فصلی سروآباد - پاوه، سی سخت - پادنا، گنج‌نامه - تویسرکان، وازک - بلده و پونل - خلخال دارای انسداد است.