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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۰۲

سرهنگ جوانبخت مطرح کرد؛

اولین تصادف بعد از لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ در تهران

اولین تصادف بعد از لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ در تهران

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اولین تصادف خسارتی که بلافاصله بعد از لحظه سال تحویل در شهر تهران روی داد در منطقه ۱۴ بود که در خیابان قیاسی به علت عدم رعایت حق تقدم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اولین تصادف خسارتی که بلافاصله بعد از لحظه سال تحویل در شهر تهران روی داد در منطقه ۱۴ بود که در خیابان قیاسی روی داد و به علت عدم رعایت حق تقدم عبور انجام شد.

وی بیان داشت: به رانندگان توصیه می‌شود که حق تقدم‌های عبور را رعایت کنند و به خودرویی که حق تقدم با اوست اجازه عبور دهند تا شاهد اینگونه تصادفات در شهر تهران نباشیم.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اولین تصادف فوتی نیز واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه آزادگان بوده است که منجر به فوت راننده آن می‌شود.

سرهنگ جوانبخت افزود: در تعطیلات نوروز بر سر تصادفات فوتی که حاضر می‌شدیم واقعاً دیدن خانواده‌ها و بستگان و عزیزانی که بر سر این تصادفات فوتی و فرد متوفی حاضر بودند واقعاً دردناک و تأثر برانگیز است و خود راننده‌ای هم که این برخورد را انجام داده بود شوکه و در حالت بسیار حزن‌آوری بود که دیگر از خوراک و خواب می‌افتند و دچار عذاب وجدان می‌شوند.

وی گفت: رانندگان واقعاً در سال جدید سعی کنید که قوانین را بیشتر رعایت کرده و با صبر و حوصله بیشتری رانندگی نمائید و مرزها را رعایت کرده و از سرعت و سبقت خودداری کنند.

کد مطلب 6070980

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