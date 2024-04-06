اولین تصادف بعد از لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اولین تصادف خسارتی که بلافاصله بعد از لحظه سال تحویل در شهر تهران روی داد در منطقه ۱۴ بود که در خیابان قیاسی روی داد و به علت عدم رعایت حق تقدم عبور انجام شد.
وی بیان داشت: به رانندگان توصیه میشود که حق تقدمهای عبور را رعایت کنند و به خودرویی که حق تقدم با اوست اجازه عبور دهند تا شاهد اینگونه تصادفات در شهر تهران نباشیم.
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: اولین تصادف فوتی نیز واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه آزادگان بوده است که منجر به فوت راننده آن میشود.
سرهنگ جوانبخت افزود: در تعطیلات نوروز بر سر تصادفات فوتی که حاضر میشدیم واقعاً دیدن خانوادهها و بستگان و عزیزانی که بر سر این تصادفات فوتی و فرد متوفی حاضر بودند واقعاً دردناک و تأثر برانگیز است و خود رانندهای هم که این برخورد را انجام داده بود شوکه و در حالت بسیار حزنآوری بود که دیگر از خوراک و خواب میافتند و دچار عذاب وجدان میشوند.
وی گفت: رانندگان واقعاً در سال جدید سعی کنید که قوانین را بیشتر رعایت کرده و با صبر و حوصله بیشتری رانندگی نمائید و مرزها را رعایت کرده و از سرعت و سبقت خودداری کنند.
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