سپاهان متفاوت تر از نیم فصل اول/ کسب تنها دو پیروزی از ۵ بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی به شمار می‌رود در نیم فصل دوم نتایج ضعیف‌تری را در ۵ بازی ابتدایی خود نسبت به نیم فصل اول داشته است.

شاگردان «ژوزه مورایس» در حالی در نیم فصل دوم تا اینجای مسابقات به کسب دو پیروزی یک مساوی و دو شکست دست یافته‌اند که در نیم فصل اول هر ۵ بازی ابتدایی خود را با پیروزی به پایان رساندند و خط و نشان جدی برای قهرمانی در فصل بیست و سوم کشیدند.

سپاهان در نیم فصل دوم تاکنون برابر تیم‌های فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان به برتری دست یافته‌اند و مقابل تیم‌هایی مانند استقلال تهران و پیکان که در نیم فصل اول به پیروزی دست یافته بودند، نتیجه را واگذار کردند تا خیلی زود دو شکست را در نیم فصل دوم تجربه کرده باشند.

مورایس در نیم فصل دوم با مصدومیت چند بازیکن کلیدی خود رو به رو شده که از جمله آنها می‌توان به آریا یوسفی، پیام نیازمند، رضا شکاری، محمدجواد حسین نژاد و فرشاد احمدزاده اشاره کرد که از بین این نفرات مصدومیت یوسفی جدی است و بعید است تا هفته‌های پایانی بتواند به تمرین سپاهان ملحق شود و سایر بازیکنان حدود یک الی دو بازی را در نیم فصل دوم از دست داده‌اند.

این در شرایطی است که مربی پرتغالی در نیم فصل اول نیمکت به مراتب بهتری را نسبت به مقطع کنونی در اختیار داشت و همین موضوع باعث شده بود تا از سپاهان به عنوان پُر مهره ترین تیم فصل بیست و سوم نام برده شود.

سپاهان در هفته بیست و دوم برابر صنعت نفتی آبادان قرار خواهد گرفت که اولین تجربه حضور فراز کمالوند بر روی نیمکت این تیم خواهد بود و هواداران سپاهان انتظار دارند تا تیمشان برابر نفتی که تاکنون در نیم فصل دوم بردی را کسب نکرده بتواند پیروز از زمین خارج شود.