ترکیب قایقرانان روئینگ و آبهای آرام مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله از اردوی تیم های ملی قایقرانی آبهای آرام و روئینگ ایران به منظور حضور در رقابت های انتخابی المپیک پاریس از پنجم فروردین ماه در تهران و در ارومیه آغاز شده و با به نیمه رسیدن این دو اردو ترکیب نهایی پاروزنان اعزامی نیز مشخص شد.

مسابقات انتخابی المپیک در بخش قایقرانی آبهای آرام از ۳۰ فروردین تا دوم اردیبهشت ماه در ژاپن برگزار می شود. این تیم با هدایت آرش بصارت، دامون صادقی، مهسا مجللی و ایمان پورعزیز راهی این رقابت ها خواهد شد. ترکیب تیم قایقرانی آبهای آرام کشورمان به این ترتیب است:

کایاک یک‌نفره ۱۰۰۰ متر: علی آقامیرزایی

کانو دونفره ۵۰۰ متر: عادل مجللی و کیا اسکندانی

کانو یک‌نفره ۱۰۰۰ متر: محمدنبی رضایی

کایاک یک‌نفره ۵۰۰ متر زنان: الناز شفیعیان

کانو یک‌نفره ۲۰۰ متر زنان: هیوا افضلی

رقابت های انتخابی المپیک در بخش روئینگ هم ۳۱ فروردین تا ۲ اردیبهشت در کره‌جنوبی برگزار خواهد شد و هدایت این تیم هم برعهده افشین فرزام و هما خاتمی است. ترکیب تیم اعزامی روئینگ هم به این شرح است:

یک‌نفره سنگین وزن مردان: حمیدرضا رضوانی

یک‌نفره سنگین وزن زنان: فاطمه مجلل

دونفره سبک وزن زنان: مهسا جاور و زینب نوروزی