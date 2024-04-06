پیش بینی وزش شدید باد برای استان زنجان

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وزش باد شدید پدیده غالب جوی امروز در استان خواهد بود، گفت: طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، وزش باد شدید از بعد از ظهر امروز در برخی از مناطق استان شدید خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه از بعد از ظهر امروز بر میزان ابرها در آسمان استان افزوده خواهد شد، تصریح کرد: این در حالی است که با افزایش ابرها در آسمان برخی از مناطق استان، شاهد وقوع رگبارهای پراکنده و باران‌های محلی و خفیف و نیز رعد و برق خواهیم بود.

این مسؤول با اشاره به اینکه وقوع بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان چهار روز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، از روز چهارشنبه هفته جاری تا ابتدای هفته آینده بر میزان بارش‌ها افزوده خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان دمای فعلی هوای شهر زنجان را با ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش نسبت به روز گذشته ۱۰ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و یادآور شد: طی شبانه‌روز گذشته کمینه و بیشینه دمای زنجان ۶ و ۲۳ درجه، ابهر ۲ و ۱۹، خرمدره ۸ و ۲۳ درجه، آب‌بر ۱۲ و ۲۷ درجه، قیدار ۸ و ۱۹ درجه، سلطانیه ۲ و ۲۰ درجه و ماهنشان ۱۱ و ۲۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.