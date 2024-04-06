تلاش می کنیم در جام ملت های آسیا قهرمان شویم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن زاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در خصوص شرایط تیم ملی پس از بازگشت از اردوی ویتنام گفت: چند روزی است که از تورنمنت ویتنام برگشته‌ایم این ۳ مسابقه خیلی به ما کمک کرد و باعث شد کادر فنی شناخت بهتری از بازیکنان به دست بیاورد. در این تورنمنت به این دلیل که ۲ هفته قبل تمرینات بدنسازی را آغاز کرده بودیم کمی از شرایط مسابقه فاصله داشتیم و این تورنمنت ما را مجدداً به شرایط مسابقه برگرداند.

او ادامه داد: امروز تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی آغاز کردیم و یک هفته تمرین خواهیم کرد با با قدرت برای جام ملت‌های آسیا آماده شویم. این مسابقات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به این دلیل که حکم انتخابی جام جهانی را هم دارد همه تیم‌ها با قدرت حاضر خواهند شد.

وی در خصوص تیم‌های هم گروهی ایران در این مسابقات گفت: تیم‌های هم گروهی ما از مربیان ایرانی استفاده می‌کنند. اکثر بازیکنان تیم ملی افغانستان در لیگ برتر ایران حضور دارند و تیم قدرتمندی است. در این سال هم جام ملت‌های آسیا و هم جام جهانی را در پیش داریم و تلاش می‌کنیم در آسیا قهرمان شویم و در جام جهانی بهترین نتیجه را کسب کنیم. تیم ملی ایران پتانسیل بالایی دارد و هدف ما این است که دل مردم ایران را شاد کنیم و از آنها می‌خواهم برای ما دعا کنند.

تیم ملی فوتسال کشورمان از ۲۹ فروردین در مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۴ آسیا به میزبانی تایلند شرکت خواهد کرد و در مرحله گروهی با تیم‌های افغانستان، کویت و بحرین هم گروه است. برنامه دیدارهای ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ فروردین

* ایران – افغانستان، ساعت ۱۲:۳۰

شنبه اول اردیبهشت

* بحرین – ایران، ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه ۳ اردیبهشت

* ایران – کویت، ساعت ۱۷:۳۰