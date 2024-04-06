شرط پیش ثبت نام در مدارس غیر دولتی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد: پیش ثبتنام مدارس غیردولتی، فقط به صورت علیالحساب و با شهریه سال تحصیلی جاری امکانپذیر است.
وی افزود: پیش ثبتنام بر اساس شهریه سال جاری یعنی بر اساس سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ باشد و بخشی از آن از اولیای دانش آموزان گرفته شود. البته پیش شرایطی دارد؛ همچنین اگر دانشآموز از مدرسهای که پیش ثبت نام در آن رخ داده ثبتنام قطعی نشده باشد، تمامی شهریه گرفته شده باید عودت شود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی با اشاره به اینکه پیش ثبت نام اختیاری بوده است و مدیران مدارس نمیتوانند در امر پیش ثبت نام اجبار کنند، گفت: در مدارسی که پیش ثبت نام اتفاق میافتد، ثبت نام در آن اجباری نیست چراکه برخی مدارس ظرفیت خاص و تعداد دانش آموزان کافی برای ثبت نام دارند.
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