به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) استان تهران در گفت و گو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران ضمن تسلیت و تبریک شهادت جمعی از سرداران و افسران کشورمان که در حمله رژیم غاصب صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق به شهادت رسیدند، در خصوص راهپیمایی پرشور مردم ایران در روز قدس گفت: روز قدس امسال نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورهای جهان با سالهای گذشته متفاوت بود.

وی افزود: راهپیمایان روز قدس دو پیام داشتند. پیام اول هشدار جدی به رژیم صهیونیستی بود که جایگاهی در بین مردم جهان ندارد و پیام دوم برای جبهه مقاومت بویژه مردم مظلوم فلسطین و غزه بود که تنها نخواهند ماند.

سردار حسن زاده اظهار کرد: اغلب راهپیمایان تهران به صورت خانوادگی آمده بودند به خصوص حضور نسل جوان و نوجوان که احساسات آنها جریحه‌دار شده بود، بسیار تأثیرگذار بود.

وی تاکید کرد: رژیم اشغالگر بیش از ۷۰ سال تلاش کرد جایگاهی بین‌المللی در جهان به دست بیاورد اما آنها امروز جز منفورترین انسان‌ها هستند و جایگاهی در دنیا ندارند.

فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) استان تهران در ادامه اظهار کرد: مقام معظم رهبری تاکید کردند دلاورمردان ایرانی رژیم صهیونیستی را مجازات خواهند کرد؛ سردار سلامی هم تاکید کرد هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. ملت ایران قدرتمند است و به خوبی می‌دانند از قدرت خود در چه مکان و زمانی استفاده کنند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی باز هم در محاسباتش اشتباه کرده و در آینده از تصمیمات غیر منطقی خود پشیمان خواهد شد.

فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) استان تهران تاکید کرد: مردم در راهپیمایی روز قدس ضمن دلداری و تسلیت از ما می‌خواهند که در این مسیر محکم حرکت کنیم. مردم می‌دانند سپاه جانفدای مردم بوده و هست و افتخار ما این است که فدای اسلام، نظام و مردم شویم. ما به مردم قدرشناس ایران افتخار می‌کنیم.