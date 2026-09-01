به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلالاحمر، در پی وقوع سیلابهای شدید، طغیان رودخانهها و رانش زمین در کشور نپال که به جانباختن و مفقود شدن شماری از شهروندان و وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساختها و شبکههای حملونقل این کشور منجر شده است، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران طی نامهای خطاب به رئیس جمعیت صلیب سرخ نپال، مراتب تسلیت، همدردی و همبستگی خود را با مردم آسیبدیده این کشور اعلام کرد.
در پی این اعلام آمادگی، «ساگار شریستا» مدیر بخش مدیریت سوانح جمعیت صلیب سرخ نپال، در پیامی ضمن قدردانی از همدردی و اعلام همبستگی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، مراتب سپاس رئیس، کارکنان و داوطلبان جمعیت صلیب سرخ نپال را از حمایت و همراهی هلالاحمر ایران اعلام کرد.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت حمایتهای بشردوستانه در شرایط دشوار ناشی از سیل، همبستگی و همراهی جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با مردم نپال را ارزشمند دانست.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت دریافت درخواست رسمی از سوی جمعیت صلیب سرخ نپال و با انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط، آمادگی دارد ظرفیتهای امدادی، درمانی و بشردوستانه خود را متناسب با نیازهای اعلامشده، برای کمک به مردم آسیبدیده این کشور بهکار گیرد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در این نامه، با تأکید بر رسالتهای بشردوستانه و اصول نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای اعزام تیمهای تخصصی امدادی و درمانی و ارائه کمکهای بشردوستانه مورد نیاز به مناطق آسیبدیده نپال اعلام کرده است.
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