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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۴۴

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان خبرداد؛

حفاری ۴حلقه چاه عمیق برای تامین آب شرب منوجان

حفاری ۴حلقه چاه عمیق برای تامین آب شرب منوجان

کرمان_مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از اجرای عملیات حفاری و لوله گذاری جدار ۴ حلقه چاه عمیق با هدف تامین آب شرب مجتمع های بجگان، طالقان و ماهکنگان در شهرستان منوجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح شنبه هجدهم فروردین در گفتگو با خبرنگاران گفت: حفاری و تجهیز این تعداد چاه در راستای تأمین و تقویت شبکه‌های آب شرب و جلوگیری از تنش آبی در تابستان پیش رو انجام شده و تاکنون ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها از محل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است.

وی افزود: ظرفیت تولید آب این چاه‌ها بعد از بهره برداری ۱۱۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود که به ظرفیت آب تولیدی در شبکه‌های تحت پوشش افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: به زودی عملیات حفر ۳ حلقه چاه جهت تأمین آب شهر منوجان، شهر نودژ و مجتمع طالقان نیز آغاز خواهد شد که امیدواریم با راه‌اندازی و اتصال این چاه‌ها نیاز شهروندان به آب شرب تأمین شود.

کد مطلب 6071229

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