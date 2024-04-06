حفاری ۴حلقه چاه عمیق برای تامین آب شرب منوجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدیان، صبح شنبه هجدهم فروردین در گفتگو با خبرنگاران گفت: حفاری و تجهیز این تعداد چاه در راستای تأمین و تقویت شبکه‌های آب شرب و جلوگیری از تنش آبی در تابستان پیش رو انجام شده و تاکنون ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح‌ها از محل اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است.

وی افزود: ظرفیت تولید آب این چاه‌ها بعد از بهره برداری ۱۱۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود که به ظرفیت آب تولیدی در شبکه‌های تحت پوشش افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: به زودی عملیات حفر ۳ حلقه چاه جهت تأمین آب شهر منوجان، شهر نودژ و مجتمع طالقان نیز آغاز خواهد شد که امیدواریم با راه‌اندازی و اتصال این چاه‌ها نیاز شهروندان به آب شرب تأمین شود.