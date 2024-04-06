ریزش ۱۹۹۹۱ واحدی شاخص کل بورس/ بورس سرتاسر قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز ریزش نزدیک به ۲۰ هزار واحدی را تجربه کرد، ارزش معاملات خرد عدد ۶,۶۳۲ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۲۲% و نسبت به میانگین ماهانه ۳۲% افزایش داشته است.

بازار سرمایه امروز سرتاسر منفی بوده و نماد سبز رنگ کمی در بازار مشاهده شد، ۳۸۳ نماد منفی، ۲۰۰ نماد صف فروش، ۴۸ نماد مثبت و ۲۹ نماد صف خرید بود که نشان دهنده قرمز بودن سرتاسری بازار سرمایه است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۸۶۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم ۱,۲۵۰ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۰۹۵ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۷۴۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۴۲ میلیارد تومان است که کاهش ۴۸ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۲۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۴۰۰ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۸۲۰ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۵۸۶ میلیارد تومان (۱.۲ برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات ۴۱۳ میلیارد تومان (۱.۶ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.