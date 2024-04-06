مصطفی زیبایینژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اجرای طرح ملی زندگی با آیهها (طرح مسطورا) اظهارداشت: شهرداری تهران از هر کار فرهنگی خوب استقبال میکند و همکاریهای لازم با سازمان متولی در این راستا صورت گرفته است.
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در صورت تداوم اجرای این طرح ملی طی برگزاری جلسه با سازمان تبلیغات اسلامی ظرفیتهای لازم احصا و بررسی خواهد شد.
گفتنی است؛ همزمان با ماه مبارک رمضان، طرح ملی «مسطورا» با هدف ترویج گفتمان «زندگی با آیهها»، در راستای اقامه جهاد تبیین قرآنی و گفتمانسازی و تبدیل مفاهیم منتخب قرآنی به مسلمات فکری و رایجترین افکار مشترک بین همه اقشار جامعه و حفظ آیات کلیدی کتاب خدا از سوی خادمان و دغدغهمندان قرآنی آغاز به کار کرد.
طرح ملی «مسطورا» ذیل پویش «زندگی با آیهها»؛ حلقه وصل همه فعالیتهای قرآنی در ماه مبارک رمضان است و این حرکت فراگیر با بهرهگیری از رسانه در ابعاد و سطوح گوناگون و با توجه به ظرفیت ماه مبارک رمضان که مقارن با تعطیلات نوروزی بود به دنبال ایجاد یک حرکت ملی با هم افزایی تمام ظرفیتهای مردمی و رسمی شکل گرفت.
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