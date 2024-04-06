حمله مذبوحانه اسراییل به کنسولگری ایران از سر استیصال بود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سید احمد میرعمادی*: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، امام با دور اندیشی دو یادگار ارزشمندی در همان سال اول انقلاب اسلامی به جای گذاشتند؛ یکی یادگار بین المللی و راه اسلام یکی یادگار ایران، یکی روز جهانی قدس و دیگری افتتاح حساب ۱۰۰ امام و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

نوع نگاه امام و دور اندیشی امام و نیاز به روز جهانی قدس در سطح بین المللی هر روز بیشتر احساس می‌شود و امسال روز جهانی قدس خروش بین المللی علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مسلمان مظلوم مقتدر فلسطین را به دنبال داشته است.

رژیم صهیونیستی ۷۵ سال جنایت کرده و بعد از ۷۵ سال جبهه مقاومت یک عملیات طوفان الاقصی انجام دادند که این عملیات، واکنش به جنایات ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی بود.

از سوی دیگر عملیات طوفان الاقصی بسیار بازدارنده بود و پیامدهای فراوانی داشت و تمام برنامه‌های آینده رژیم صهیونیستی را بر باد داد.

رژیم صهیونیستی معتقد بود فلسطین از ادبیات سیاسی بین المللی باید حذف شود و کشورهای اسلامی همه در صدد بر قراری ارتباط با اسرائیل بودند تا مهاجرت یهودیان بیشتر شود.

طرح اسرائیل؛ نابودی کامل غزه و حزب الله لبنان بود؛ اما امروز رژیم صهیونیستی به بن بست سیاسی رسیده و رو به تضعیف و نابودی است.

برای اولین بار اجماع بین المللی علیه اسرائیل صورت گرفته و در شورای امنیت قطعنامه علیه اسرائیل صادر شد، نیم میلیون نفر در پاریس تظاهرات کردند، افکار عمومی دنیا بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی شد و در سرزمین اسرائیل برای اولین بار پرچم اسرائیل به آتش کشیده شده شد و مقاومت مردم غزه بعد از شش ماه جنگیدن بیشتر شد.

امروز، روز پیروزی است؛ آرمان امام بزرگوار و اهداف انقلاب اسلامی جهانی شده و امام، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نامید، امسال واقعاً روز جهانی قدس، جهانی شد.

نه تنها فریاد جهان اسلام، بلکه تمام ملت‌های دنیا علیه رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم مسلمان مظلوم به میدان آمدند.

حمله مذبوحانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق از سر استیصال و زبونی بوده و قطعاً سیلی اش را خواهد خورد، امیران انتقام خود را خواهد گرفت، البته انتقام ایران همراه با تدبیر و عقلانیت و دقت خواهد بود.

شهید زاهدی بعد از شهید قاسم سلیمانی نفر اول در جهاد و شهادت بود، او چهل سال انتظار شهادت را می‌کشید، شهادت این عزیزان و خون پاکشان جبهه مقاومت را تقویت خواهد کرد و این شهیدان در نزد خدا از اجر عظیم برخوردارند.

آنچه امروز ستودنی است مقاومت مردم غزه و حمایت مردم دنیا به خصوصی حمایت مردم ایران اسلامی از آنان است.

اسرائیل در این مدت شش ماه جنایت وحشیانه از کشتار زنان و کودکان، حمله به بیمارستان‌ها و مدارس و مساجد و آواره کردن مردم و تخریب خانه‌های مسکونی می‌خواست اراده مردم مسلمان غزه را بشکند اما خداوند اراده مردم را قوی کرد و جنایت کاران را رسوا و ذلیل نمود.

* استاد حوزه و دانشگاه