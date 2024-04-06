۱۱۵ نماینده فرانسوی خواستار توقف صادرات تسلیحاتی به اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، ۱۱۵ نماینده پارلمان فرانسه با ارسال نامه‌ای سرگشاده برای «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از وی خواستند که فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

نمایندگان فرانسوی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و استمرار جنایات تل آویو در قبال فلسطینیان، خطاب به ماکرون تاکید کردند: تو نباید فرانسه را در جایگاه شریک نسل کشی علیه ملت فلسطین بگذاری!

در ادامه این نامه سرگشاده آمده است: در شرایط کنونی شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۳۳ هزار نفر فراتر رفته و این نسل کشی باید فورا متوقف شود.

این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز گذشته قطعنامه ممنوعیت صادرات تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی را با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسانده بود.