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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۴۵

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی سمنان:

۹۰ درصد نوآموزان استان سمنان سنجش شدند

۹۰ درصد نوآموزان استان سمنان سنجش شدند

سمنان- رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان گفت: قریب به ۹۰ درصد نوآموزان استان که برای سنجش نوبت‌گیری کرده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

اشرف‌السادات داودالموسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان توانست در اجرای برنامه سنجش سلامتی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی سال‌جاری، رتبه نخست را در سطح کشور کسب کند.

وی با بیان اینکه قریب به ۹۰ درصد نوآموزان استان که برای سنجش نوبت‌گیری کرده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، افزود: در حال حاضر در ۱۰ مرکز جامع استان سمنان، کار سنجش را انجام می‌دهند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان سمنان ادامه داد: کار سنجش نوآموزان شهرها و روستاهای استان برای سال‌تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ تا اوایل اردیبهشت‌ماه جاری به اتمام خواهد رسید.

داودالموسوی بیان کرد: سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان اتباع و مهاجرین خارجی و کودکان فاقد مدارک هویتی نیز پس از ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و مجوزهای مربوط انجام می‌شود.

کد مطلب 6071393

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