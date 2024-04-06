بازدید ۳۰ هزار دانش آموز و دانشجو از موزه دفاع مقدس مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی ظهر شنبه در دیدار با مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه کربلا با قدردانی از برنامه ریزی و اقدامات ارزشمند سپاه در برگزاری اردوهای راهیان نور، راهیان نور را یکی از برکات ارزشمند دفاع مقدس و از راهکارهای اساسی مقابله با دشمنان در تهاجم فرهنگی دانست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از اعزام قریب ۱۹ هزار مازندرانی به اردوهای راهیان نور خبر داد و افزود: آثار و برکات فرهنگی و معنوی راهیان نور برای جامعه و جوانان ما نویدبخش و امیدآفرین خواهد بود.

این مسئول بر برنامه ریزی انجام شده جهت بازدید ۳۰ هزار دانش آموز و دانشجو در سال جدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران و بهره گیری از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس به منظور روایتگری آن تاریخ باعظمت و جهاد مقدس تأکید کرد.

سرهنگ سلامی در ادامه بر بهره گیری فرهنگی، هنری و سایر آثار از اردوهای راهیان نور تأکید کرد و گفت: باید از اردوهای راهیان نور جامعه فرهنگی و هنری بهره برداری بیشتری به عمل آورند.

«روح الله صادقی مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه کربلا با بیان گزارشی از اردوهای راهیان نور سال جاری و همچنین بهره گیری از ظرفیت جوان جهت بازدید از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس مازندران اعلام کرد: به زودی مراسم تجلیل از خادمان راهیان نور استان مازندران در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان برگزار خواهد شد.