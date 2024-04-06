حمله های جدید مقاومت لبنان به شمال فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از شلیک موشک‌هایی از سمت لبنان به مواضع نظامیان صهیونیست در الجلیل غربی خبر دادند.

این منابع به حمله به مواضع نظامیان صهیونیست در برکه ریشا و الضهیره اشاره کردند.

منابع لبنانی به هدف قرار گرفتن پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در حومه شهرک شتولا و نیز حمله به مرکز نظامی جل العلام اشاره کردند.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن و در واکنش به حمله‌های دشمن صهیونیست به روستاها و شهرک‌های جنوبی به ویژه شهرک مرجعیون، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۲:۴۰ ظهر امروز شنبه مرکز جل العلام و مرکز تجمع نظامیان صهیونیست میان این مرکز و شهرک شلومی را با موشک‌های برکان هدف قرار دادند.

پیش از این نیز حزب الله لبنان در بیانیه‌ای دیگری از هدف قرار دادن مرکز نظامی المالکیه رژیم صهیونیستی با موشک برکان اشاره کرده بود.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به حومه شهرک الضهیره خبر داد.