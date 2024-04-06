به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از عملیاتهای جدید خود علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان با صدور بیانیهای تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و همچنین در پاسخ به تعرضهای دشمن اسرائیلی به روستاها و شهرکهای جنوب لبنان به ویژه شهرک ارنون، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۴:۱۵ عصر امروز شنبه ششم آوریل ۲۰۲۴ استحکامات الزاعوره را با چندین موشک کاتیوشا هدف قرار دادند.
علاوه بر این ساعت ۴:۳۰ عصر امروز به وقت محلی موضع صهیونیستی «رویسات العلم» واقع در تپههای اشغالی کفرشوبا هدف حمله موشکی حزبالله لبنان با استفاده از موشک برکان قرار گرفت.
همچنین حزبالله لبنان از حمله موشکی به پادگان صهیونیستی «زبدین» واقع در مزارع اشغالی شبعا و برخورد مستقیم موشکهای شلیکشده به این پادگان صهیونیستی خبر داد.
پیش از این نیز حزبالله لبنان طی روز جاری ۵ عملیات دیگر را علیه مواضع، نظامیان و جنگافزارهای ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی به انجام رسانده بود. به این ترتیب شمار عملیاتهای حزبالله لبنان علیه رژیم صهیونیستی در روز جاری به ۸ عملیات میرسد.
از سوی دیگر حملههای متجاوزانه ارتش رژیم صهیونیستی به خاک لبنان نیز همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که موشک شلیکشده از یک پهپاد صهیونیستی به شهرک شبعا در جنوب لبنان به یک خانه واقع در این شهرک برخورد کرده است.
همچنین خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف شهرکهای «شبعا» و «راشیا الفخار» در جنوب لبنان خبر داد.
جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرک «عیتا الشعب» در جنوب لبنان را مورد هجوم قرار دادند.
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