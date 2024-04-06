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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۲۷

اوکراین: ورود مسافران روسی به اروپا باید ممنوع شود

اوکراین: ورود مسافران روسی به اروپا باید ممنوع شود

نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که این کشور پیگیر ممنوعیت ورود اتباع روسی و بلاروسی به اتحادیه اروپا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر اوکراین خواهان بست محدودیت های پروازی به اروپا برای مسافران روسی شد.

«دنیس شمیحال» نخست وزیر اوکراین روز شنبه از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا حریم هوایی خود را نه تنها به روی پروازهای روسیه و بلاروس، بلکه برای مسافران دو کشور نیز ببندد.

نخست‌وزیر اوکراین در تشریح ایده ضد روسی خود گفت: ایده ما این است که از بهره گیری راحت کسب‌وکارهای و گردشگران روسی از آسمان اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل آوریم.

شمیحال افزود که آسمان اتحادیه اروپا به روی خطوط هوایی روسیه بسته است، اما اوکراین موضوع بستن آسمان اروپا به روی برای هر پروازی به روسیه و از روسیه را با شرکای اروپایی خود در میان گذاشته است.

نخست‌وزیر اوکراین همچنین خواهان اعمال اقدامات مشابه در رابطه با اتباع بلاروس شد.

شمیحال تاکید کرد که دولت اوکراین بر وضع چنین تحریم‌هایی علیه روسیه و بلاروس پافشاری خواهد کرد و در راستای اعمال آن با کمیسیون اروپا همکاری خواهد کرد.

اتحادیه اروپا از ابتدای عملیات نظامی ویژه روسیه علیه اوکراین، ورود تمامی پروازهای روسیه به حریم هوایی خود را ممنوع کرد. بروکسل همچنین در بهار ۲۰۲۱ محدودیت های مشابهی را در خصوص شرکت های مربوط به بلاروس اعمال کرد.

کد مطلب 6071529

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    نظرات

    • NP IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      2 0
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      زورشون به مسافر روسی ملت رسیده جای تاسفه دنیا به این بزرگی با مکان های بهتر تو این دنیا هست که نیازی نیست حالا بیان به کشور شما اروپا. انسان ها مسافرین به مکان هایی پا میزارن سفر می کنند که به آنها احترام گذاشته بشه مخصوصا توسط مقامات آن کشورها .
    • حسنی IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اکراینی‌ها احمقندنمیدانم رفتن مردم روسیه به اروپا چه ربطی به جنگ داردبجای اینکه به منطقه جنگی سربزنندبه سربازان روحیه بدهند خودشان بااین کارهای اضافی مشغول کرده اند

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