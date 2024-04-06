اوکراین: ورود مسافران روسی به اروپا باید ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نخست وزیر اوکراین خواهان بست محدودیت های پروازی به اروپا برای مسافران روسی شد.

«دنیس شمیحال» نخست وزیر اوکراین روز شنبه از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا حریم هوایی خود را نه تنها به روی پروازهای روسیه و بلاروس، بلکه برای مسافران دو کشور نیز ببندد.

نخست‌وزیر اوکراین در تشریح ایده ضد روسی خود گفت: ایده ما این است که از بهره گیری راحت کسب‌وکارهای و گردشگران روسی از آسمان اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل آوریم.

شمیحال افزود که آسمان اتحادیه اروپا به روی خطوط هوایی روسیه بسته است، اما اوکراین موضوع بستن آسمان اروپا به روی برای هر پروازی به روسیه و از روسیه را با شرکای اروپایی خود در میان گذاشته است.

نخست‌وزیر اوکراین همچنین خواهان اعمال اقدامات مشابه در رابطه با اتباع بلاروس شد.

شمیحال تاکید کرد که دولت اوکراین بر وضع چنین تحریم‌هایی علیه روسیه و بلاروس پافشاری خواهد کرد و در راستای اعمال آن با کمیسیون اروپا همکاری خواهد کرد.

اتحادیه اروپا از ابتدای عملیات نظامی ویژه روسیه علیه اوکراین، ورود تمامی پروازهای روسیه به حریم هوایی خود را ممنوع کرد. بروکسل همچنین در بهار ۲۰۲۱ محدودیت های مشابهی را در خصوص شرکت های مربوط به بلاروس اعمال کرد.