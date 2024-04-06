موضوع جوانی جمعیت در استان سمنان از مرز بحران گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی غروب شنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان ضمن بیان اینکه موضوع جمعیت در استان از بحران گذشته است، ابراز داشت: برای حل این چالش نیازمند توجه جدی مسئولان ذیربط و عملیاتی شدن یک سری اقدامات فرهنگی هستیم.

وی افزود: می‌طلبد تا اقدامات فرهنگی مناسب در حوزه ترغیب و ترویج فرزند آوری در سطح جامعه برای استان سمنان تقویت شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن بیان اینکه تسهیلات متعدد در حمایت از خانواده توسط دولت سیزدهم در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: برای جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزند آوری باید وجود این تسهیلات بیشتر اطلاع رسانی شود.

مطیعی در ادامه تصریح کرد: در اعطای زمین و تسهیلات فرزند آوری باید دقت لازم صورت گیرد تا بهترین امکانات و فرصت‌ها برای متقاضیان این حوزه منظور شود.

وی ضمن بیان اینکه روایات و احادیث بسیاری در خصوص مباهات ائمه معصومین (ع) و پیامبر مکرم اسلام (ص) به بحث فرزند آوری وجود دارد، افزود: می‌بایست مباحث مذکور در این حوزه تبیین و در دسترس عموم قرار گیرد.