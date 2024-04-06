به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب شنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری سمنان ضمن بیان اینکه مباحث مهم استان از جمله آب و مسکن و سایر موارد پیگیری می‌شود، ابراز داشت: در این بین بحث فرزند آوری و جوانی جمعیت حائز اهمیت بیشتر و ویژه‌تری است.

وی ضمن بیان اینکه اجرای مطلوب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده همچنان اولویت اصلی استان خواهد بود، افزود: دستگاه‌های اجرایی و عضو ستاد باید برای سال جاری بیش از پیش پای کار باشند.

استاندار سمنان بابیان اینکه بر اساس گزارش‌های اعلامی سمنان از استان‌های پیر کشور است، ابراز داشت: در خصوص نرخ فرزند آوری و جوانی جمعیت اقدامات باید به صورت ویژه پیگیری و عملیاتی شود.

هاشمی ضمن بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تصریح کرد: دولت سیزدهم نیز به صورت تمام قد با ارائه بسته‌ها و تسهیلات مناسب در راستای افزایش نرخ فرزند آوری و جوانی جمعیت ورود کرده است.

وی افزود: در حوزه قانونی جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با تصویب قانون مرتبط با این حوزه، خلاء و کمبودی وجود ندارد.